Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву

Ерулан Жамаубаев сообщил, что рост ВВП составил 3,1 процента, объем инвестиций увеличился на 7,8 процента. Наблюдается положительная динамика по всем отраслям экономики. В частности, уровень производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4 процента, в строительстве – на 9,4 процента, в сельском хозяйстве – на 9,1 процента.

Внешний товарооборот за 11 месяцев 2022 года вырос на 33,4 процента. Произошло значительное укрепление положительного торгового баланса. При этом экспорт обработанных товаров увеличился на 33,8 процента достигнув 24,1 миллиарда долларов.

Согласно сведениям, представленным главе государства, план по доходам республиканского бюджета перевыполнен на 309 миллиардов тенге.

Президент проинформирован о ходе разработки новых Бюджетного и Налогового кодексов, механизмах работы проекта "Нацфонд – детям", принимаемых мерах по возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

По поручению главы государства средства, изъятые по коррупционным уголовным делам, направляются в "Фонд поддержки инфраструктуры образования". На текущий момент на специальном счёте аккумулировано порядка 120 миллиардов тенге, которые будут использованы на строительство и ремонт школ.

Наряду с этим Ерулан Жамаубаев рассказал о реализации положений закона о банкротстве физических лиц.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений, направленных на эффективное использование бюджетных средств, улучшение состояния государственных финансов, а также усовершенствование налогового и таможенного администрирования.