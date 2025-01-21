Жителя Павлодара подозревают в избиении двухлетней падчерицы. У малышки сломаны обе ключицы. Мать девочки не сразу заявила в полицию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На первичном приёме врач заметил у ребёнка синяк на голове. Тогда женщина заверила, что её дочь играла и упала. Сейчас состояние пострадавшей стабильное, она находится на амбулаторном лечении.

"Со слов мамы, ребёнок упал со стула, после чего появились вышеуказанные жалобы. Мама на следующий день вернулась, чтобы зафиксировать побои. Как вариант – это прямой удар. Но нужно было с двух сторон ребёнка ударить. Либо, ребёнка могли, как бы, бросать. Ребёнок мог упасть, и, соответственно, сломать обе ключицы",- сказал травматолог Павлодарской детской областной больницы Сергей Самец.

Почему мама девочки не обратилась в полицию сразу же после произошедшего – неизвестно. Обидчика её дочери задержали, заведено уголовное дело. Все обстоятельства выясняются.

"По факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания Павлодара", - сообщила официальный представитель ДП региона Жанар Белялова.