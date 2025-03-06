В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, передаёт BaigeNews.kz.

"Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - говорится в сообщении ДП.

По данным стражей порядка, 4 марта дома отчим ударил несовершеннолетнего пасынка за то, что он не убрал со стола. Первоначально от заявления законный представитель отказалась.



Поведение матери, отказавшейся от заявления, рассмотрят на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.