Отчет правительства об исполнении бюджета 2023 года заслушали в Мажилисе

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании заслушали отчет правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передаёт BaigeNews.kz. Документ направлен на рассмотрение в Сенат.

Представляя отчет правительства, министр финансов Мади Такиев, отметил, что рост ВВП страны составил 5,1 процента. Он отметил, что этого добиться удалось за счет притока инвестиций в основой капитал.

"Годовая инфляция составила 9,8 процента, снизившись в два раза по сравнению с 2022 годом. Обеспечение необходимым объемом финансирования позволило государству выполнить все свои социальные обязательства", – сказал Такиев.

Депутат, член фракции партии Amanat в Мажилисе и секретарь Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Татьяна Савельева добавила, что сохраняются факторы неэффективного исполнения бюджета в виде некачественной проработки на этапе планирования, слабого администрирования и межведомственного взаимодействия.

Руководитель фракции партии Amanat Елнур Бейсенов сообщил, что отчет правительства можно утвердить.

В свою очередь партия Respublika также поддержало это предложение. Депутат Айдарбек Ходжаназаров отметил, что фракция поддерживает отчет об исполнении республиканского бюджета и готова сотрудничать с правительством, фракциями и обществом, предлагая конструктивные решения для эффективного управления бюджетом

Депутат Магеррам Магеррамов же отметил, что правительство согласно отчету показало свою неспособность к планированию и рациональному использованию бюджета и не поддерживает его.

Депутат от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов сообщил, что они воздержатся при голосовании по принятию отчета правительства.

Депутат от Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отчет правительства за 2023 год посчитал неудовлетворительным и прологолосовал против.