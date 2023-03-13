Отчаявшиеся из-за засухи виноделы попытались спасти урожай танцем дождя

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Виноделы Ломбардии бьют тревогу, их урожай под угрозой. Эксперты предрекают, что сбор винограда в этом сезоне побьет исторический антирекорд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Главный враг урожая – отсутствие воды. В регионе стоит сильная засуха, ближайшие водоемы обмелели. Водохранилища заполнены лишь на 60%. Местные фермеру уже готовы на все, лишь бы спасти урожай.

"Мы исполняем танец дождя. Пока не помогает. Наша главная проблема в том, что виноградной лозе не хватает воды. Для молодой лозы это стресс, взрослые растения переносят нехватку влаги лучше", – говорит виноградарь Патриция Торти.

Виноделы прогнозируют самый скудный урожай винограда за последние 20 лет.