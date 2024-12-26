Отборочный этап Кубка Казахстана по биатлону начался в Щучинске
Завершится второй этап Кубка Казахстана 28 декабря.
Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27Сегодня, 11:27
105Фото: НОК РК
Щучинск принимает второй этап Кубка Казахстана по биатлону, в котором принимают участие более 130 спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпиский комитет РК.
"Главная особенность турнира в том, что он является отборочным. По его итогам будут выбраны биатлонисты, которые представят Казахстан на чемпионате мира среди юниоров и юношей", - говорится в сообщении.
Завершится второй этап Кубка Казахстана 28 декабря.
Напомним, в Павлодаре юным биатлонистам построили тёплые раздевалки.
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