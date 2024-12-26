Щучинск принимает второй этап Кубка Казахстана по биатлону, в котором принимают участие более 130 спортсменов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпиский комитет РК.

"Главная особенность турнира в том, что он является отборочным. По его итогам будут выбраны биатлонисты, которые представят Казахстан на чемпионате мира среди юниоров и юношей", - говорится в сообщении.

Завершится второй этап Кубка Казахстана 28 декабря.

Напомним, в Павлодаре юным биатлонистам построили тёплые раздевалки.