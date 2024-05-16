Отбор претендентов и прохождение научных стажировок будут проходить по новым правилам

В частности, теперь победители конкурса, направляемые на стажировку в целях обеспечения исполнения обязательств, должны предоставить двух гарантов, передаёт BaigeNews.



Гаранты будут являться способом обеспечения исполнения обязательств победителя конкурса по возмещению расходов, затраченных на прохождение им научной стажировки, в случаях, предусмотренных правилами. Таковыми, к примеру, являются возвращение победителя конкурса в страну после завершения научной стажировки за рубежом и осуществлении непрерывной трудовой деятельности по выбранному направлению научного исследования не менее 3 лет у работодателя, по заявке которого победитель конкурса был направлен на прохождение научной стажировки.



Гарантом выступает гражданин Казахстана в возрасте до 50 лет, имеющий постоянный заработок в течение последних 12 календарных месяцев, подтверждаемый справками работодателя и документами, подтверждающими выплату обязательных пенсионных отчислений (в том числе выписка с пенсионного фонда).