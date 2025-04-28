7 мая в Астане состоится масштабный парад, посвящённый Дню Защитника Отечества и 80-летию окончания Великой Отечественной войны. В этом году участие в нём примут около 5000 военнослужащих и 300 единиц техники и авиации. За месяц до главного события армейские подразделения развернули полевой лагерь — временный городок, где кипит ежедневная подготовка. Корреспондент BaigeNews.kz побывал в лагере и увидел, как проходят будни тех, кто совсем скоро пройдёт торжественным строем по главной площади страны.

Полевой лагерь: быт и дисциплина



Лагерь напоминает маленький армейский город: ряды аккуратных палаток, армейские ящики со снаряжением, продуманная инфраструктура. Каждый элемент здесь подчинён строгому порядку. Несмотря на полевые условия, всё организовано максимально комфортно: 75 утеплённых палаток для проживания более 3500 военных, отдельная санитарная зона с длинными рядами умывальников и зеркалами, столовая и даже уголки досуга.

Фото: Адиль Нуртазин

В палатках — порядок: аккуратно заправленные кровати, сложенные по уставу одеяла, личные вещи разложены строго по местам. В свободное время солдаты могут почитать книги, сыграть в настольные игры или взять в руки гитару и домбру — всё это собрано в небольшом армейском уголке.

Фото: Арман Мухатов

Питание в полевых условиях

Полевая кухня — отдельная гордость лагеря. Здесь царит настоящий порядок: каждый день повара готовят для военнослужащих простую, но питательную еду, способную восстановить силы после многочасовых тренировок.

Фото: Арман Мухатов

Приём пищи организован по расписанию. Всё по военным канонам: строгое распределение порций, контроль за свежестью продуктов и соблюдение санитарных норм. В условиях высоких физических нагрузок горячая тарелка еды становится не только необходимостью, но и важной частью моральной поддержки.

Подготовка сквозь испытания

Тренировки проходят ежедневно по шесть часов в любую погоду — под дождём или палящим солнцем. Погодные условия не дают поблажек: занятия по строевой подготовке, синхронизация механизированных колонн и отработка сложных построений идут по графику.

В составе участников Парада Победы — около 200 женщин-военнослужащих, которые наравне с мужчинами проходят все этапы подготовки и демонстрируют высокий уровень строевой выучки.

Как отмечает старший лейтенант Салыкова Мария, служащая Национально-военно-патриотического центра вооружённых сил, подготовка к параду — испытание не только физических, но и моральных качеств.

"В самом начале было сложно. Но с каждым днём мы укрепляли свои навыки. Сейчас мы готовы примерно на 90 процентов. Осталось довести до совершенства последние детали, и 7 мая мы выйдем в идеальном строю", - уверяет она.

Отбор в ряды участников

Попасть в строй участников парада непросто. Существует чёткий критерий отбора для женщин: рост от 165 до 180 сантиметров и отличная физическая форма. Как подчёркивает Салыкова, выносливость имеет первостепенное значение.

"Нагрузки очень большие. Нужно не просто стоять в строю, а сохранять чёткость движений на протяжении длительного времени. Это требует отличного физического здоровья и подготовки", — поделилась она.

Стоит отметить, сегодня на одной из репетиций женская рота показала лучшие результаты по итогам одного из этапов подготовки.

"Когда нас ставят в первые ряды — это огромная гордость. Для нас важно доказать, что женщины в армии могут на равных стоять в строю с мужчинами", — говорит Мария.

К слову, на предстоящем мероприятии девушки будут выглядеть строго и аккуратно. Парадная форма будет единая для всех военнослужащих, а макияж — минимальный: скромный, выдержанный в соответствии с армейскими стандартами.

Фото: Жансая Дуйсебаева

Личная история: шаг в честь дедушки

Для Марии участие в Параде имеет особое значение. Как оказалось, её дедушка воевал в Великой Отечественной войне и был награждён медалями за заслуги.

"К сожалению, моего дедушки уже нет с нами. Но каждое 9 мая мы проходим с его портретом в руках. А в этом году для меня большая честь выйти в парадном строю в честь всех тех, кто подарил нам мирное небо", — рассказывает она.

Путь к параду

До главной даты остаются считаные дни. Финальные генеральные репетиции на площади Астаны назначены на 3 и 5 мая. Каждый день в лагере начинается с подъёма в 6:30 утра и продолжается многочасовыми тренировками, строгим распорядком и работой над собой.

Всё — ради одного: 7 мая пройти в едином безупречном строю, чтобы отдать дань уважения тем, кто сражался за свободу и независимость.