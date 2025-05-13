С 2 мая 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в системе органов прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz. Соответствующие изменения были внесены приказом Генерального прокурора и уже вступили в силу.

Основной упор в новых правилах сделан на объективность и прозрачность отбора. Теперь кандидаты будут оцениваться не только по результатам тестирования и собеседования, как это было ранее, но и на основе целого ряда дополнительных критериев. Среди них - соответствие квалификационным требованиям, цифровой рейтинг конкурентоспособности, прохождение полиграфа, а также психолого-социологическое исследование. Кроме того, в досье кандидата обязательно включаются справка о профессиональных достижениях и рекомендательные письма от руководителей.

Рекомендации оформляются в зависимости от структуры, в которой служит кандидат: в Генпрокуратуре их подписывают руководители подразделений, в региональных органах - областные прокуроры или их заместители, а в структурах Комитета по правовой статистике - начальники соответствующих территориальных подразделений.

Если кандидат соответствует всем квалификационным требованиям, он допускается к следующему этапу - прохождению компьютерного тестирования, полиграфа и психолого-социологической оценки. Последние процедуры регламентируются постановлением Правительства и совместным приказом пяти ведомств, включая МВД и Антикоррупционную службу.

Дополнительно, для объективной проверки и обеспечения безопасности, информация о каждом претенденте направляется в службу собственной безопасности прокуратуры.

Таким образом, изменения направлены на усиление профессиональных и этических стандартов при формировании руководящего состава прокуратуры, а также на укрепление доверия граждан к системе правопорядка.