Отбор на Олимпиаду-2024: Алуа Балкибекова разгромила представительницу Чехии

Казахстанская боксёрша Алуа Балкибекова провела первый поединок на лицензионном олимпийском турнире в Бусто-Арсицио (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 50 килограммов Балкибекова встретилась с представительницей Чехии Клаудией Тотовой и победила ее единогласным решением судей.

Таким образом, Алуа Балкибекова успешно стартовала на турнире, где будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция). Чтобы попасть на Олимпиаду, в весовой категории до 50 килограммов у женщин нужно дойти до полуфинала. Добавим, что Балкибекова является двукратной призеркой чемпионата мира ("серебро" — 2022 год, "бронза" — 2023 год), а также двукратной чемпионкой Азии (2021, 2022).