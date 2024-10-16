"Отбасы банку" планируют разрешить выдавать кредиты на образование
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
108Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане планируют разрешить "Отбасы банку" выдавать образовательные кредиты. Об этом сообщила глава АРРФР Мадина Абылкасымова на заседании Мажилиса, передает BaigeNews.kz.
"Учтены предложения депутатов по наделению "Отбасы банка" правом выдачи образовательных кредитов в рамках государственной образовательной накопительной системы", - сказала Абылкасымова, представляя проект проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам развития финансового рынка.
В рамках законопроекта также предлагается упростить требования для иностранных банков, которые намерены войти на рынок Казахстана.
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