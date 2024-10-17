Отбасы банк запустит автоматизированную систему распределения жилья

Отбасы банк (дочерняя организация холдинга "Байтерек") в статусе Национального института развития будет централизованно осуществлять учёт, постановку и распределение жилья, передаёт BaigeNews.kz.

"Все заявления граждан на постановку в очередь будут приниматься в онлайн-формате через информационную систему "Центр обеспечения жильем". Сейчас банк имеет интеграцию с 8 государственными базами данных, в будущем их количество будет увеличено. Это значит, что казахстанцы будут автоматически проходить проверку на наличие недвижимости, будет проверяться их семейное положение, подтверждаться статус и категория нуждающегося в жилье и многое другое. Автоматизация обеспечит прозрачность данного процесса и исключит человеческий фактор", - сообщили в банке.

"Центр обеспечения жильем" начнет работу после принятия закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики".

Сегодня депутаты сената в ходе заседания рассмотрели данный проект закона и вернули в мажилис для пересмотра некоторых норм.

"После придания Отбасы банку статуса Национального института развития, у нас будет шесть месяцев на переходный период. За это время мы запустим в бой нашу информационную систему и наладим все процессы. Тогда работа "Центра обеспечения жильем" позволит применить принцип "одного окна". Это значит, что у казахстанцев отпадёт необходимость обращаться в несколько инстанций для того, чтобы подтвердить свой статус "нуждающегося в жилье", вставать в очередь, а затем обращаться в банк для получения доступного займа. Также распределение жилья среди нуждающихся будет осуществляться в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Например, если на каждого члена семьи доход будет составлять один прожиточный минимум или 43 407 тенге, то ему будет предложено субсидирование части арендной платы за жилье. Если доход будет выше указанного минимума, то ему будут предложены жилищные программы с минимальным первоначальным взносом и по ставкам от 2% (ГЭСВ от 2 % до 2,1%) до 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%) годовых. Такая лестница жилья будет реализована, если уполномоченный орган примет соответствующее решение, - пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

В рамках нового закона местные акиматы продолжат заниматься строительством льготного социального жилья. А Отбасы банк будет распределять данное жилье среди граждан-очередников.

Законопроект подразумевает, что государственная поддержка в решении жилищного вопроса будет предоставлена казахстанцам только один раз. Если ранее житель страны уже получал арендное или кредитное жилье, построенное за счет государства, либо получил льготный ипотечный кредит, то больше он не сможет встать повторно на учет.

В Отбасы банке отметили, что, став Национальным институтом развития, он останется в системе банков второго уровня под регулированием Национального банка РК и АРРФР, а также в системе гарантирования депозитов КФГД.