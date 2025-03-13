17 марта стартует прием заявок на участие в программе "Наурыз жұмыскер", которая предоставит работникам рабочих профессий возможность приобрести жилье на льготных условиях, передаёт BaigeNews.kz.

Для реализации этого направления Отбасы банк, дочерняя организация холдинга "Байтерек", выделит 72 млрд тенге.

Чтобы стать участником, нужно будет обратиться в ближайший филиал банка и пройти платежеспособность.

Программа ориентирована на работников, занятых в следующих отраслях:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

горнодобывающая промышленность;

обрабатывающая промышленность;

снабжение электроэнергией, газом и водой;

водоснабжение и водоотведение;

строительство;

транспорт и складирование.

Чтобы стать участником программы, претендентам необходимо выполнить несколько простых шагов.

Шаг 1. На сайте банка необходимо найти наименование своей рабочей профессии в Перечне наименований рабочих профессий. Список насчитывает 8 230 профессий. Посмотреть и скачать список можно, пройдя по ссылке.

Шаг 2. Затем на сайте банка необходимо скачать шаблон справки с места работы и обратиться к своему работодателю.

Шаг 3. Работодатель проверяет свою организацию, компанию или предприятие на наличие в Списке видов экономической деятельности (ОКЭД). Список видов экономической деятельность (ОКЭД) можно посмотреть и скачать по ссылке.

Если профессия претендента на участие в "Наурыз жұмыскер" имеется в Перечне наименований рабочих профессий, а вид деятельности предприятия имеется в Списке видов экономической деятельности, то формируется справка с места работы по шаблону Банка.

Шаг 4. С готовой справкой претендент с 17 марта приходит в ближайшее отделение банка для подтверждения платежеспособности и подачи кредитной заявки.

"Рабочие профессии - это основа экономики, и наша задача помочь улучшить жилищные условия для этих людей. Мы уверены, что благодаря "Наурыз жұмыскер" тысячи граждан смогут приобрести жилье на доступных условиях", — отметил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

Какие условия направления "Наурыз Жұмыскер"?

Ставка по займу - 7% (ГЭСВ от 7,1% до 9,6%) годовых для социально-уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4% до 13%) годовых для всех остальных категорий.

Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья (в моногородах и сельских населенных пунктах).

Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.

В городах Астана, Алматы, Шымкент и в областных центрах можно будет приобрести только первичное жилье. Его участник программы сможет выбрать, забронировать и купить на портале Баспана маркет (otbasybank.kz).

Вторичное жилье можно будет купить только в моногородах и сельских населенных пунктах.

Какие требования к претендентам направления "Наурыз жұмыскер"?

Условия "Наурыз жұмыскер" такие же, как и в программе "Наурыз". Поэтому претенденты, при подаче заявки, должны соответствовать следующим требованиям: