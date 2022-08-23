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baribar.kz Сегодня, 13:50
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Фото: baribar.kz

Отбасы банк запускает новую жилищную программу

Прием заявлений по программе "Әскери баспана 8/15" стартует 25 августа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Отбасы банка. Принять участие можно только в течение 30 дней до 23 сентября, говорится в сообщении. 

Шаг 1. Подать заявку на участие в программе могут получатели жилищных выплат:
- имеющие в банке спец.вклад, при условии, что данный вклад ранее не был объединен с вкладом, купленным через онлайн-уступку;
- не имеющие актуальной заявки на участие в программе "Әскери баспана";
- не имеющие актуальной кредитной заявки для получения займа в рамках программы "Әскери баспана";
- не имеющие займа, выданного в рамках программы "Әскери баспана".

Шаг 2. После завершения приема заявок будут сформированы в автоматическом режиме основной и резервный списки. Списки будут сформированы исходя из наибольших сумм накопленного вознаграждения на спец.вкладах получателей жилищных выплат. То есть в списки попадут те получатели жилищных выплат, которые регулярно осуществляли накопления на специальных вкладах. Статус о прохождении или не прохождении в основной или резервный список можно будет увидеть в личном кабинете на портале Баспана Маркет.

Шаг 3. Получателям жилищных выплат, которые пройдут в основной список, необходимо будет в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней:
1. Пройти предварительную оценку платежеспособности в отделении банка, у консультанта банка или посредством видеозвонка.
2. Найти жилье и произвести его оценку
3. Подать кредитную заявку в отделении банка, у консультанта банка или посредством видеозвонка.

Шаг 4. Получить кредит

Шаг 5. Отметить новоселье
Дополнительно: после подачи заявки на участие и до момента пока не будут сформированы основной и резервный списки получатели жилищных выплат, которые подали заявки на участие в программе "Әскери баспана" не смогут провести постдепозитные операций (уступка, расторжение, объединение) по своим спец.вкладам.

Видеоинструкция по подаче заявки будет опубликована ближе к старту программы, сообщает официальный сайт банка. Заявку можно подать на портале Баспана Маркет https://otbasybank.kz/.

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#жилье #Отбасы банк
Сегодня, 13:50
2077
Журналист

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