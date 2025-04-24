Отбасы банк успешно разместил социальные облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE), привлекая 50 млрд тенге для кредитования участников жилищной программы "Наурыз-2025", передаёт BaigeNews.kz.

Сделка прошла в рамках специализированных торгов, номинальная стоимость одной облигации составила 1000 тенге, доходность — 16,5% годовых. Срок обращения — 5 лет, купоны выплачиваются дважды в год.

Как подчеркнула председатель правления банка Ляззат Ибрагимова, в этом году Отбасы банк планирует привлечь в общей сложности 200 млрд тенге в несколько этапов. Пока что инвесторами выступают юридические лица, но уже в ближайшее время планируется допуск физических лиц к размещению.

"Это не просто инвестиции, это участие в решении важной социальной задачи — обеспечении доступным жильем нуждающихся. Облигации Отбасы банка имеют статус социальных, что делает их привлекательными с точки зрения ESG-повестки", — отметила Ибрагимова.

Участниками программы "Наурыз-2025" уже стали 12 тысяч казахстанцев, 38% из которых — очередники на жилье, в основном представители социально уязвимых категорий. Одобрение по займам получили 3 547 человек. Остальные участники должны подать заявки до 16 мая.