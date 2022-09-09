Отбасы банк изменил порядок выдачи промежуточных займов

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Оценочный показатель станет ключевым фактором при выдаче промежуточных займов в Отбасы банке, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Изменения вступают в силу с 1 октября. При этом ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений.

Как известно, Отбасы банк – единственный банк в стране, реализующий систему жилищных строительных сбережений. Согласно ей, вкладчик на протяжении не менее трёх лет вносит ежемесячные взносы на свой депозит. Банк начисляет два процента годовых на сумму сбережений, а также вкладчикам ежегодно начисляется государственная премия в размере 20 процентов годовых, на сумму до 200 МРП.

Отбасы банк предлагает своим клиентам три вида займов на улучшение жилищных условий.

Основной вид займа – это жилищный заём, который позволяет приобрести жилье в кредит по самой выгодной процентной ставке в Казахстане - от 3,5% до 5% годовых (ГЭСВ от 3,6%). Жилищный заём предоставляется вкладчику банка при условии накопления не менее 50% от необходимой для приобретения жилья суммы за срок не менее трёх лет, а также при достижении минимального уровня оценочного показателя - 16. Оценочный показатель – это индикатор финансовой дисциплины клиента. Чем он выше, тем ниже ставка по кредиту (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Предварительный заём - это выгодный заём, который можно получить, имея на депозите от 10% от суммы, необходимой на покупку жилья. При этом ставка по кредиту будет от пяти процентов годовых (ГЭСВ от 5,2%). Предварительные займы Отбасы банк выдаёт только в рамках государственных программ, собственных программ ("Әскери баспана", "Свой дом", "Умай", Корпоративный продукт), а также региональных жилищных программ для молодежи.

Если вкладчик не хочет копить три года и у него на руках уже есть половина стоимости жилья, он может получить промежуточный жилищный заём.

До настоящего времени они выдавались по ставке от 7% до 8,5% годовых (ГЭСВ - от 7,4%) с последующим понижением до пяти процентов.

За период с 1 января 2020 года по 31 июля 2022 года Отбасы банк выдал 98 546 промежуточных займов на сумму 1 778 587 млн тенге. Почти половина из них (49%) выдана с ОП не выше 0,83. Это значит, что на момент получения займа средства клиентов не накапливались на депозитах, а, следовательно, не работали в системе.

Баланс накоплений и выдачи займов – главный принцип в системе жилищных сбережений. Ведь ЖСС – это замкнутая система, она не задействует капитал из внешних источников. Пока одни участники делают накопления, другие – получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке.

В рамках укрепления основ культуры сбережения, в Отбасы банке с 1 октября 2022 года к промежуточным займам будут применяться дифференцированные ставки вознаграждения. То есть ставка по промежуточному займу будет зависеть от размера оценочного показателя, который, в свою очередь, зависит, в том числе, от срока накопления. Диапазон ставки вознаграждения по промежуточному займу составит от 7 % до 11,5% годовых (ГЭСВ от 7,4%).

Клиент, который единовременно (без накопления на депозите) внес на свой сберегательный счет в Отбасы банке 50% от стоимости жилья, сможет претендовать на промежуточный заём по ставке от 10% до 11,5% (ГЭСВ от 11,2%). Чтобы получить промежуточный заём по прежним ставкам от 7% до 8,5%, вкладчик банка должен будет внести имеющиеся 50% от стоимости жилья и достичь ОП (оценочный показатель) до значения 5 (пять). Это значение можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50% от стоимости жилья пройдет полгода. Тогда ставка по займу будет ниже.

Так работает система жилищных строительных сбережений – чем дольше копит вкладчик, тем ниже ставка по займу.

Дифференцированные ставки вознаграждения по промежуточным жилищным займам в зависимости от значения оценочного показателя будут применены по нижеуказанным программам:

Рыночная программа банка - приобретение первичного жилья. Рыночная программа банка – приобретение жилья на вторичном рынке, приобретение земельного участка, на цели ремонт и модернизация жилья и строительство. Иные проекты жилищного строительства. Кредитование на приобретение жилья при наличии жилищных сертификатов (социальная помощь) от местных исполнительных органов (МИО) в рамках сотрудничества/взаимодействия МИО с банком. Условия кредитования по проекту "Арендное жилье с последующим выкупом". Предоставление промежуточных жилищных займов на цели внесения первоначального взноса для получения займа в АО "Отбасы банк" на приобретение первичного жилья. Кредитование на ремонт жилья для действующих заемщиков банка.

Например, если жилье будет стоить 20 миллионов тенге, то ежемесячный платеж по промежуточному займу (выдан на три года с дальнейшим переходом на жилищный заем) с применением дифференцированных ставок будет выглядеть так:

Ставка по промежуточному займу не подлежит изменению до перехода на жилищный заем.

Ставки по жилищным и предварительным займам остаются без изменений.

Сегодня системе жилстройсбережений доверяют более 2 398 909 казахстанцев, а это 26% доли экономически-активного населения страны. 410 725 казахстанцев, клиентов Отбасы банка, уже улучшили свои жилищные условия. Только за 8 месяцев 2022 года с помощью жилищно строительных сбережений справили новоселье 53 538 казахстанских семей.