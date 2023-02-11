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Лента новостей

t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:56
142
Сегодня, 21:56
142
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Отару овец похитили злоумышленники в Атырауской области

Со двора сельчан в Атырауской области пропали 23 овцы. Хозяева обратились в полицию передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В краже отары подозревают 39-летнего жителя Кызылкогинского района и 37-летнего сельчанина из Макатского района.

По версии следствия, они договорились, чтобы похитить овец с чужого двора, животных спрятали в пустующей зимовке, а затем перевезли в свой двор на автомобиле ВАЗ 2114, принадлежавшем одному из подельников.

"Стражи порядка нашли подозреваемых по "горячим следам". В настоящее время они содержатся в ИВС в соответствии со статьёй 128 УПК РК", — сообщили в полиции.

Следствие продолжается.

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#кража #полиция #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:56
142
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