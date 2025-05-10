В Казахстане можно с лёгкостью узнать, легально ли куплено лекарство и не подделка ли оно. С июля 2024 года все новые препараты получают уникальный цифровой код — своего рода "паспорт", который сопровождает их на всём пути: от завода до аптечной полки, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, система устроена так, что каждое движение лекарства фиксируется — будь то поставка от производителя, ввоз через границу, хранение у дистрибьютора или продажа в аптеке. Главное, всё прозрачно: если у упаковки нет нужного кода или он не читается, препарат просто не попадёт в продажу. А сам покупатель может проверить его подлинность буквально за пару секунд через мобильное приложение — достаточно навести камеру на упаковку.

"Все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года, должны иметь уникальный код Data Matrix.Теперь каждый покупатель может убедиться в подлинности и легальности препарата за несколько секунд, отсканировав уникальный код в приложении Naqty Onim. Маркировка хранит подробную информацию о лекарственном средстве: наименование, количество, доза, производитель и перемещение препарата", - говорится в сообщении.

Работает система просто, но надёжно. Производители получают коды, наносят их на упаковки, дальше препарат передаётся по цепочке — через оптовиков и аптеки — пока не окажется у конечного покупателя. Каждый этап фиксируется, как будто лекарство проходит паспортный контроль на каждом пункте.

Теперь к системе подключены не только казахстанские компании, но и зарубежные производители — они тоже могут заказывать коды или делать это через местных партнёров. Благодаря этому, фальсификатам стало гораздо труднее попасть в аптеки, а значит, здоровье пациентов — под лучшей защитой.

"Кто должен маркировать лекарства? Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации – все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba (далее – Единый оператор). После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах", - пояснили в ведомстве.

Новая система не просто борется с подделками, но и помогает навести порядок на рынке. И, что важно, делает покупку лекарства для каждого человека более безопасной и понятной.