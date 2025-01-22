Казахстанская полиция активно внедряет цифровые технологии. За прошлый год камеры видеонаблюдения помогли раскрыть более 1400 уголовных дел. Системы автоматической фиксации нарушений ПДД зафиксировали почти девять миллионов нарушений, на сумму 98 миллиардов тенге, передает BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в Казахстане подключено 1,4 миллиона камер, из которых 341 тысяча уже активно используется для обеспечения безопасности. Более 12 тысяч из них оснащены искусственным интеллектом, который распознаёт лица, обнаруживает оставленные предметы, оружие, скопления людей, задымление и анализирует транспорт по цвету, модели и марке.

"Камеры с ИИ способны отслеживать возраст, пол, борода, очки и другие атрибуты человека. В прошлом году в систему было загружено более 20 тысяч фотографий граждан, находящихся в розыске, и 127 разыскиваемых лиц были задержаны благодаря этому", - сообщили в ведомстве.

Камеры с искусственным интеллектом помогают выявлять квартирных воров, без вести пропавших людей, нарушителей миграционного законодательства, подучетных и других лиц, представляющих оперативный интерес.

Кроме того, мобильные приложения "102" также становятся неотъемлемой частью взаимодействия граждан с полицией. В прошлом году через приложение поступило более 88 тысяч обращений.

"Технологии должны быть на службе у людей, и мы продолжаем улучшать взаимодействие с гражданами, обеспечивая им доступ к полиции в любое время", - добавили в МВД.

Также в Астане, Алматы, Кызылорде, Павлодаре и Туркестане установлено 312 кнопок "SOS", через которые за год поступило 249 обращений.

В министерстве также усиливают контроль за подучетными лицами с помощью электронных браслетов, которые позволяют круглосуточно отслеживать их поведение и исключить прямой контакт с полицией. Эти устройства применяются в службах пробации и подразделениях полиции, обеспечивая удаленный мониторинг нарушений.