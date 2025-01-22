Берикбол Торебек – ученый-математик, активно развивающий математическую науку в Казахстане и за его пределами. Он является ведущим научным сотрудником Института математики и математического моделирования и членом Совета молодых ученых Национальной академии наук РК и делает все возможное, чтобы наука в Казахстане развивалась, и всё больше молодежи связывало с ней судьбу. Подробнее о жизни математика и развитии науки в стране в материале BaigeNews.kz.

Путь к вершинам науки

Путь Берикбола Торебека в науку начался в Туркестанской области, где он окончил среднюю школу и поступил в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

Именно в стенах этого учебного заведения Торебек познакомился со своим главным наставником – профессором Батырханом Турметовым, который помог Берикболу полюбить науку. Под руководством Турметова в дипломной работе Берикбол успешно завершил бакалавриат и магистратуру.

В 2014 году он переехал в Алматы, чтобы продолжить обучение в докторантуре Казахского национального университета имени аль-Фараби. Здесь на его пути встретился еще один замечательный учёный, академик Махмуд Садыбеков. Берикбол Торебек до сих пор хорошо помнит, как на семинарах Садыбеков озвучивал молодым докторантам простую, но рабочую позицию: изучать нужно то направление, которое является новым для Казахстана.

Именно это подтолкнуло Торебека к изучению малознакомого направления французского математика Мохтара Киране - нелинейные эволюционные уравнения и их критические показатели.

Это сегодня направление стало одним из трендовых среди ученых, а тогда мало, кто им интересовался. Торебек освоил это направление и даже готовит по нему докторантов.

После окончания университета Берикбол начал работать в Институте математики и математического моделирования.

С 2019 года Берикбол работал в Бельгии в крупном научном центре Гентского университета под руководством известного ученого, профессора Майкла Ружанского. Первые три года – на позиции постдокторанта, следующие три - старшим научным сотрудником.

Вызовы и перспективы науки в Казахстане

Вернувшись на родину прошлой осенью, Берикбол Торебек продолжил внедрять международный опыт в отечественную науку. Как член Совета молодых ученых Национальной академии наук Казахстана, он уделяет особое внимание привлечению молодежи в науку. Он уверен, что для устойчивого роста научного потенциала Казахстана необходимо создать привлекательные условия для молодых исследователей, включая достойные зарплаты и стабильное грантовое финансирование.

Берикбол отмечает, что казахстанская наука сегодня находится в неопределенном состоянии. В ней есть как радующие моменты, так и вызывающие сожаление.

Среди положительных изменений ученый отметил, что с 2012 года в стране действует программа грантового финансирования. До этого она тоже существовала, но на очень низком уровне. Благодаря этой грантовой программе многие ученые получили возможность реализовать свои идеи.

Одна из последних положительных новостей заключается в том, что долгое время пребывавшая в застое Национальная академия наук сейчас восстанавливается. В настоящее время она воссоздается под названием "Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан", и для нее формируется новый состав.

"Я думаю, что если академиками будут назначены настоящие ученые, и члены Академии активно будут бороться с проблемами отечественной науки, это значительно поспособствует дальнейшему развитию нашей науки", - отметил Берикбол Торебек.

Кроме того, в составе этой Академии существует Совет молодых ученых, который вносит значительный вклад в развитие науки. Молодые ученые регулярно выдвигают предложения для министерств и Академии по развитию науки и решению возникающих проблем. В результате этих инициатив уже произошли заметные изменения.

Говоря о проблемах, Берикбол выделил недостатки грантового финансирования. Для большинства научно-исследовательских институтов это – основной источник дохода, а значит, зарплаты ученых зависят от грантового финансирования. Если ученый выиграл грант, то у него есть возможность заниматься наукой и готовить кадры, если нет – то его будущее под вопросом, потому что других источников дохода у институтов нет.

Кроме того, грантовое финансирование выдается всего на три года. До 2020 года первые выплаты по грантам обычно поступали в апреле или мае. Затем в течение 2-3 лет финансирование начали выделять вовремя, с января. Но за последние пару лет снова начались задержки. Например, объявление о грантах, их утверждение и выделение средств занимают много времени. Это мешает ученым своевременно реализовывать свои идеи. Из-за задержек с финансированием может сорваться участие в запланированных конференциях или научных стажировках.

Берикбол Торебек отметил, что недавно было принято новое правило, касающееся ограничения зарплат, выплачиваемых в рамках грантового финансирования. Ранее такие ограничения существовали на уровне организаций, но теперь установлены более строгие лимиты на уровне министерства. Это может оттолкнуть молодых людей, которые только начали интересоваться наукой, уверен Торебек.

Цель – войти в топ-50

Берикбол Торебек считает, что для развития науки в Казахстане в первую очередь нужно решить проблему грантового финансирования. Ученые не должны ходить в ожидании финансирования. Математик уверен, что всё должно быть закреплено законом с четкими дедлайнами. Например, в определённый срок каждого года подаются заявки на гранты, в определённый срок объявляются результаты, и в определённый срок поступает финансирование. Это правило можно назвать важным шагом для дальнейшего развития науки.

Безусловно, основным фактором развития науки является привлечение молодёжи. Берикбол Торебек отмечает, что сегодня привлечь молодёжь в науку гораздо сложнее. У современного поколения совсем другие взгляды. Прежде всего, нужно обеспечить им материальную поддержку.

"Сейчас мы платим им зарплаты из наших проектов. Но если зарплата не соответствует их ожиданиям, многие из них уходят в другие сферы. Чтобы этого избежать, необходимо создавать условия", - сказал Торебек.

Институт математики и математического моделирования, где работает Берикбол, является одним из инициаторов нескольких программ по привлечению молодежи в отрасль. По этой инициативе, между Казахским национальным университетом и Гентским университетом, также между Университетом Сулеймана Демиреля и Гентским университетом были созданы совместные программы подготовки PhD по математике.

"Эта инициатива началась, когда я находился в Генте. Там профессор Майкл Ружанский поддерживал тесные связи с казахстанскими учеными и докторантами. Благодаря этому были подготовлены 5-6 совместных докторантов. Эти молодые ученые уже сейчас добиваются значительных научных результатов, которые позволяют им конкурировать с ведущими исследователями. Это тоже одна из формул развития. Нужно налаживать тесные связи с ведущими зарубежными центрами, открывать совместные программы PhD и отправлять туда наших лучших студентов", - говорит ученый.

Кроме того, в Институте математики и математического моделирования по инициативе генерального директора началась работа по возвращению в науку ученых, которые защитились уже давно, но по разным причинам активно не смогли заниматься наукой. В Казахстане, по статистике, насчитывается более 22 тысяч ученых. Однако около 10-15% из них публикуют хотя бы одну статью каждые 3-4 года. Остальные не активны, то есть не занимаются наукой.

За пять лет (2019-2023 годы) ученые Казахстана опубликовали более 9 тысяч научных трудов в журналах из базы данных Web of Sciences. Однако при численности более 22 тысяч ученых это очень скромный результат. По этому показателю Казахстан занимает 75-е место в мире. Для сравнения: чтобы войти в топ-50, нужно догнать такие страны, как Сербия, где за пять лет было опубликовано 28 тысяч научных работ.

"Чтобы улучшить этот показатель, необходимо возвращать в науку неактивных ученых и воспитывать новое поколение. С каждым годом финансирование науки увеличивается и президент страны также поддерживает науку. Если будет уделяться должное внимание науке и выделенные средства попадут в правильные руки, то, по моему мнению, за 5-6 лет у нас есть все шансы войти в топ-50 по публикациям в журналах из базы данных Web of Sciences", - сказал Торебек.

Личная мотивация и пример для молодых

На вопрос, что вас мотивирует заниматься наукой, Берикбол Торебек отвечает, что это вовсе не награды, высокие должности или мировая известность.

"Люди, которые приходят в науку, обычно не делают это ради славы. Что такое любовь к науке? Говоря простым языком, вы "болеете" ею. Вы уже не можете представить свое будущее без науки. Возможно, вы могли бы преподавать в университете, уйти в школу или заняться бизнесом. Но если вы "заболели" наукой, то остаетесь в ней ради реализации своих идей, подготовки учеников, которые в будущем могут стать научными деятелями. Это и мотивирует оставаться в науке и продолжать работу", - ответил Торебек.

Своей неутомимой энергией и преданностью науке Берикбол Торебек продолжает укреплять позиции Казахстана на мировой научной арене. Его работа – это вклад в развитие математической науки, расширение горизонтов знаний и воспитание нового поколения исследователей.