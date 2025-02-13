Как развивают популярность велосипедного транспорта в Астане, рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

Протяжённость велодорожек в столице составляет 77,5 километра. Строительство инфраструктуры началось в 2018 году с реализации первой очереди проекта "Развитие велосипедного транспорта". В рамках этого этапа построено 47 километров велодорожек, которые начинаются от Центрального парка и соединяются с существующей велодорожкой на "Зелёном поясе" вдоль шоссе Каркаралы.

Дополнительно на территории "Зелёного пояса" создана дорожно-тропиночная сеть с велодорожкой длиной 23 километра.

В 2020 году разработан проект "Инфраструктура велосипедного транспорта", предусматривающий строительство новых дорожек. В 2021 году в рамках данного проекта построено 7,5 километра веломаршрутов. Они пролегают в квадрате улиц Мустафина, проспекта Абылай хана, улиц Кудайбердыулы и Қошкарбаева, а также частично вдоль проспекта Момышулы.