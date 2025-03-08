Эксперты-трасологи изучают следы, оставленные на местах преступлений - от отпечатков обуви и следов шин до предметов одежды. По отдельным деталям они восстанавливают всю картину произошедшего. И это огромная ответственность, потому что от заключения эксперта зависят судьбы людей и то, какое решение примет суд. В преддверии 8 Марта о тонкостях своей работы судебный эксперт рассказала корреспонденту BaigeNews.kz.

В судебную экспертизу Лада Парамонова пришла в 90-х, окончив химфак МГУ. Она не скрывает: криминалистикой заинтересовалась, потому что ее отец дружил с прежним директором КазНИИСЭ. Выбор оказался верным. Сейчас Лада Федоровна – один из лучших экспертов в стране. Работает по шести направлениям.

- Начинала я с анализа волокон и наркотических средств. Затем освоила дополнительные специальности. На сегодняшний день у меня их шесть: трасология, баллистика, волокна, лаки и краски, спиртосодержащие и специальные химические вещества. Сейчас я осваиваю седьмую экспертную специальность - металлы и сплавы, - рассказывает Лада Парамонова. - За время работы получила второе высшее образование - юридическое, защитила кандидатскую диссертацию, и у меня более 70 научных публикаций по судебной экспертизе.

Пули и следы на снегу

Лишних знаний в такой работе не бывает. Иногда эксперту может пригодиться даже умение вязать.

- Все, что вы умеете и знаете, рано или поздно пригодится. Например, в детстве я вязала. И когда начала делать одну из экспертиз, мне пришлось вспомнить этот навык. Потому что объектами исследования были связанные кустарным способом вещи. Естественно, я должна была вспомнить, как набираются петли, как завязываются узлы, как формируются изделия. И так все время. Например, считается, что трасология – это экспертиза, связанная со следами человека, животных, следами орудий преступления. Но орудия преступления оставляют следы на самых различных объектах. И поэтому нужно знать, как устроены приборы, как устроен автомобиль, особенности такого материала как дерево, - приводит пример Лада Парамонова.

Из шести направлений, которые освоила павлодарский эксперт, самые востребование – трасология и баллистика.

- В нашем регионе очень востребованы комплексные экспертизы, когда мы работаем совместно с судебными медиками и с автотехниками. Это экспертизы, связанные с ДТП, - отмечает главный трасолог Казахстана. – Случается так, что первая машина сбивает человека и уезжает, а вторая переезжает через уже мертвое тело. И действия второго водителя не являются причиной смерти, но это нужно доказать. Например, сейчас у меня в производстве три комплексных экспертизы с медиками и автотехниками, и все они связаны с наездами на пешеходов.

В случае с ДТП следы на теле – это область судебной медицины. А вот следы на одежде, на обуви, на дороге исследуют уже трасологи. Следы на автомобиле – изучают эксперты-автотехники.

- Специалисты правоохранительных органов – криминалисты - выезжают на место происшествия, где помогают следователю и дознавателю собирать следы. А вот то, что уже собрано, зафиксировано и определено в материалах дела как вещественные доказательства, приходит к нам, и с этим мы работаем, - объясняет Лада Парамонова.

Работают эксперты с предметами одежды, фотографиями, гипсовыми слепками следов. Слепки можно снять даже со следов, оставленных на снегу. В случаях, когда требуется баллистическая экспертиза, эксперту приносят оружие, стрелянные гильзы и пули, изъятые с места происшествия. А дальше начинается самое интересное.

- Нужно выяснить, из этого ли оружия отстреляны пули, гильзы. Как это делается? Мы берем стандартные патроны, проводим экспериментальную стрельбу, и уже по следам на этих пулях сравниваем, - объясняет эксперт.

Если выстрел был произведен давно, работу эксперта-баллиста это сильно усложняет. Нужно учесть множество факторов, которые могли повлиять на состояние оружия. Потому что с годами детали изнашиваются, и это может привести к изменениям в следах, оставляемых на пулях и гильзах. Кстати, иногда в руки к экспертам попадают даже старинные револьверы.

- У нас были случаи, когда переделывали и оружие, и патроны к нему. Умельцев хватает. Приносили к нам и оружие времен Первой мировой войны, были и револьверы, и винтовки Мосина. Все, что вы видите в фильмах, и все, о чем пишут в детективах, включая разнообразное холодное оружие. Ничего удивительно в этом нет, так во всех регионах, - говорит Лада Парамонова.

Попадают на экспертизу и ножи, с помощью которых подростки выясняли отношения.

- Я долгое время преподавала в университете - как химию, так и юридические дисциплины. И столкнулась с тем, что молодые люди не знают, что разрешено, а что запрещено, и какая ответственность за это грозит. Поэтому они смело носят при себе складные ножи с фиксированными клинками, кастеты, сюрикены. Это все запрещенные вещи. К сожалению, когда приходится отвечать по закону, нельзя отмотать время назад. Биография уже испорчена, а в худшем случае - искалечена чья-то жизнь, - говорит наша героиня.

В кино и в реальной жизни

Ее кабинет совсем не похож на лабораторию сериальных экспертов. Главные инструменты Лады Федоровны – микроскоп, реактивы и цифровая фотоустановка.

- Как судебному эксперту мне иногда смешно смотреть сериалы. Даже в знаменитом сериале "17 мгновений весны" и то есть ляп. Когда Мюллер разглядывает отпечатки пальцев Штирлица, он смотрит этот отпечаток вверх тормашками. Во многих фильмах есть такие киноляпы. Бывают, очень забавные. В этом есть свои плюсы и минусы. Самый большой минус заключается в том, что население, насмотревшись таких сериалов, свято верит в то, что мы можем все. Однако есть определённые ограничения, связанные с возможностями современной науки и техники, - говорит Лада Парамонова.

Неожиданный финал

Когда эксперт начинает восстанавливать цепочку событий, иногда выясняется, что все было совсем не так, как предполагало следствие. Например, однажды Ладе пришлось работать с, казалось бы, банальным случаем – ДТП с двумя погибшими. Однако экспертиза показала, что погибли они в разных местах.

- Много лет назад был случай: около дороги нашли два тела. Первоначальная версия заключалась в том, что мужчин сбила машина. Но по тому, как они лежали, какие у них были повреждения, по следам на теле и одежде, мы пришли к выводу, что один человек был сбит автомобилем, а второй погиб в результате черепно-мозговой травмы. И уже потом его перенесли к месту ДТП, - вспоминает эксперт случай из практики.

За результат своей работы она несет персональную ответственность, в том числе – уголовную. К тому же, выводы экспертизы всегда могут проверить, проведя ее повторно.

Психологическая нагрузка

Работа судебного эксперта связана с высоким уровнем стресса и эмоциональной нагрузки. Эксперты часто сталкиваются с трагическими событиями, что требует от них не только профессионализма, но и умения находить баланс между работой и личной жизнью.

- Судебная экспертиза – это та область человеческих знаний, человеческих отношений, где больше негатива, чем позитива. Недаром у нас есть такое понятие, как психоэмоциональная нагрузка. То есть, когда ты открываешь любое постановление, любое уголовное дело, там обязательно будут смерти, боль, увечья, несправедливость, - говорит эксперт. - Хорошо работать в музее искусствоведом. Там все красиво и эстетично, а здесь - мало эстетики и много горя. Поэтому нам надо уметь соблюдать дистанцию: эмоции должны быть задвинуты как можно дальше, и человек должен уметь посмотреть на ситуацию со стороны, а не стать ее частью. Это очень сложно. Потому что есть ситуации, когда сложно оставаться безучастным. Например, когда в ДТП погиб ребенок, а водитель скрылся с места происшествия.

Тем не менее, постоянно думать о работе невозможно. Эксперту необходимо делать перерывы, особенно при решении сложных задач. Мозг нуждается в отдыхе, чтобы обработать информацию и найти решение. Иногда после передышки "головоломка" складывается сама собой.

К слову, как к главному трасологу в республике к Ладе Федоровне часто обращаются за советом коллеги из других регионов.

- Сфера моих научных интересов – это законодательство, регламентирующее судебно-экспертную деятельность. То есть, невзирая на то, что я практикующий эксперт и работаю как трасолог, и как баллист, и как волокновед, все мои научные публикации связаны с регламентацией и с законодательством в области судебно-экспертной деятельности. Причем это и законодательство Республики Казахстан, и законодательство стран СНГ. Их сравнительный анализ, - говорит главный трасолог страны.

От печатных машинок до нейросетей

Интересно, что когда Лада Парамонова только начинала работать в ее кабинете стояла печатная машинка, а сейчас они с коллегами обсуждают нужно ли внедрять в работу искусственный интеллект.

- Когда я начинала свой путь в судебной экспертизе, мы набирали текст на печатных машинках. Снимки делали на обычный фотоаппарат, потом проявляли. Но главная сложность заключалась в том, где взять информацию. Поэтому мы скупали книги, у нас были большие библиотеки, а сейчас есть интернет, хорошие базы банных, справочники и доступ к научным статьям. Сегодня и вовсе остро стоит вопрос об использовании искусственного интеллекта в судебной экспертизе. Наверное, я человек старой формации, но считаю, что эксперт должен думать сам, - говорит наша героиня.

Лада Федоровна объясняет: искусственный интеллект работает с определенным набором информации, а опытный эксперт, может "достроить картинку", опираясь еще и на жизненный опыт и широкий кругозор. И это очень важно, потому что не всегда в деле все так однозначно, как может казаться на первый взгляд. Кстати, мужчин и женщин в этой ответственной профессии примерно поровну.

- У нас есть женщины, которые занимаются баллистикой, есть мужчины, которые занимаются криминалистическим исследованием веществ и материалов, то есть – химики, - говорит эксперт.

Выходя вечером из кабинета, работу она оставляет за дверью. Признается: когда только начинала заниматься экспертизой, в какой-то момент вдруг поняла, что рассматривает волокна на одежде людей в автобусе. И поняла, что это неправильно. Сейчас в свободное время она умеет переключаться и не думать о работе: читает книги, вышивает, вяжет, путешествует и общается с друзьями.

- Тяжелая эмоциональная составляющая нашей работы, должна компенсироваться положительными эмоциями в обычной жизни, - отмечает Лада Парамонова.

И все же как судебный эксперт даже в обычной жизни и в новых знакомых она всегда замечает больше, чем другие люди.