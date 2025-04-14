В Казахстане продолжается комплексная работа по развитию физической культуры и спорта. Основные акценты — доступность для всех слоев населения, поддержка детского и массового спорта, популяризация национальных видов, а также укрепление спортивной инфраструктуры и статуса тренеров, передаёт BaigeNews.kz.

По информации министерства туризма и спорта, на сегодняшний день более 8 миллионов казахстанцев, или 41,4% населения, регулярно занимаются спортом. К 2029 году этот показатель планируется довести до 50%. Особенно активно развивается детский спорт: свыше 240 тысяч детей посещают бесплатные спортивные секции по программе государственного заказа.

Страна также продолжает развивать национальные виды спорта — казахскую борьбу, көкпар и тоғызқұмалақ. Более 670 тысяч человек занимаются ими систематически. На Всемирных играх кочевников сборная Казахстана завоевала 112 медалей, подтвердив статус лидера.

"В 2024 году по стране введено 90 новых спортивных объектов, в том числе в сельской местности. Реализуются крупные проекты: академия настольного тенниса, гребной канал, лыжная база, реабилитационный центр и другие. Идёт реконструкция стадионов в ряде регионов, прорабатывается строительство шести стадионов по стандартам УЕФА", - говорится в сообщении Минспорта.

Законопроект "О физической культуре и спорте" прошёл обе палаты Парламента и направлен на подпись Президенту.

Документ вводит запрет на госфинансирование иностранных спортсменов, новые правила аккредитации федераций, уточняет приоритетные виды спорта и усиливает ротацию руководителей в спортивной сфере.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению. Внедряется лицензирование, развивается система менторства. Статус тренеров приравнен к статусу педагогов, предусмотрены социальные гарантии и увеличение средней зарплаты на 30%.

До конца 2025 года появится цифровая платформа E-спорт, где будет собрана информация о спортсменах, тренерах, судьях, соревнованиях и спортивных объектах. Это повысит прозрачность и управляемость всей системы.

Всё это - часть реализации Концепции развития спорта до 2029 года, цель которой — создание доступной, современной и эффективной спортивной системы для всех граждан страны.

Ранее в сенате обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере физической культуры и спорта. Там заявили, что финансирование у легионеров надо забрать, а детям отдать.