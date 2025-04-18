От школ до ИИ: В Казахстане запускают план по воспитанию правового общества
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Правительство Казахстана утвердило концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы. Документ нацелен на формирование высокой правовой культуры, развитие гражданской ответственности и укрепление принципов верховенства закона, передаёт BaigeNews.kz.
Что предусматривает концепция:
- Повышение правовой грамотности населения, особенно среди молодежи и студентов;
- Формирование негативного отношения к коррупции и теневым схемам;
- Усиление роли граждан в обеспечении правопорядка;
- Совершенствование законодательства и сервисной модели работы государственных органов;
- Внедрение цифровых решений, включая развитие eGov и мониторинг закупок;
- Расширение функций аналитического центра МВД с использованием искусственного интеллекта;
- Совместную борьбу с транснациональной преступностью с соседними странами.
Реформа охватывает также полицию и следственные органы — планируется обучение сотрудников новым цифровым инструментам, повышение квалификации, развитие soft skills и модернизация технической базы.
Вся работа будет вестись в духе концепции "Слышащего государства", с акцентом на открытость, диалог с обществом и профилактику нарушений.
Ожидаемый результат — больше правопорядка, снижение преступности, рост доверия к институтам власти и улучшение инвестиционного климата в стране.
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