Правительство Казахстана утвердило концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы. Документ нацелен на формирование высокой правовой культуры, развитие гражданской ответственности и укрепление принципов верховенства закона, передаёт BaigeNews.kz.

Что предусматривает концепция:

Повышение правовой грамотности населения, особенно среди молодежи и студентов;

Формирование негативного отношения к коррупции и теневым схемам;

Усиление роли граждан в обеспечении правопорядка;

Совершенствование законодательства и сервисной модели работы государственных органов;

Внедрение цифровых решений, включая развитие eGov и мониторинг закупок;

Расширение функций аналитического центра МВД с использованием искусственного интеллекта;

Совместную борьбу с транснациональной преступностью с соседними странами.

Реформа охватывает также полицию и следственные органы — планируется обучение сотрудников новым цифровым инструментам, повышение квалификации, развитие soft skills и модернизация технической базы.

Вся работа будет вестись в духе концепции "Слышащего государства", с акцентом на открытость, диалог с обществом и профилактику нарушений.

Ожидаемый результат — больше правопорядка, снижение преступности, рост доверия к институтам власти и улучшение инвестиционного климата в стране.