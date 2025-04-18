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От школ до ИИ: В Казахстане запускают план по воспитанию правового общества

Сегодня, 15:30
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pixabay.com Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: pixabay.com

Правительство Казахстана утвердило концепцию по продвижению в обществе идеологии закона и порядка на 2025–2030 годы. Документ нацелен на формирование высокой правовой культуры, развитие гражданской ответственности и укрепление принципов верховенства закона, передаёт BaigeNews.kz.

Что предусматривает концепция:

  • Повышение правовой грамотности населения, особенно среди молодежи и студентов;
  • Формирование негативного отношения к коррупции и теневым схемам;
  • Усиление роли граждан в обеспечении правопорядка;
  • Совершенствование законодательства и сервисной модели работы государственных органов;
  • Внедрение цифровых решений, включая развитие eGov и мониторинг закупок;
  • Расширение функций аналитического центра МВД с использованием искусственного интеллекта;
  • Совместную борьбу с транснациональной преступностью с соседними странами.

Реформа охватывает также полицию и следственные органы — планируется обучение сотрудников новым цифровым инструментам, повышение квалификации, развитие soft skills и модернизация технической базы.

Вся работа будет вестись в духе концепции "Слышащего государства", с акцентом на открытость, диалог с обществом и профилактику нарушений.

Ожидаемый результат — больше правопорядка, снижение преступности, рост доверия к институтам власти и улучшение инвестиционного климата в стране.

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