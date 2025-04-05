В Актау, который в 2025 году получил статус культурной столицы тюркского мира, министр культуры и информации страны Аида Балаева встретилась с представителями тюркских стран и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым она обсудила значение этого события. Раев поздравил Казахстан с почетным статусом и отметил, что выбор Актау — важный шаг для всего тюркского мира.

На встрече с президентом Тюркской академии Шахином Мустафаевым речь шла о сотрудничестве в сфере науки и истории. В частности, обсуждали идею провести археологический и этнографический симпозиум в древнем городище Сарайшық — важном объекте тюркской цивилизации.

С венгерским комиссаром Петером Хоппалом обсудили культурный обмен между Казахстаном и Венгрией — участие творческих коллективов в фестивалях, выставках и других мероприятиях, а также сотрудничество между музеями двух стран.

Также Аида Балаева встретилась с министром культуры Кыргызстана Мирбеком Мамбеталиевым. Обсуждали совместные культурные проекты и участие кыргызских артистов в мероприятиях, которые пройдут в Актау и других городах.