От Сарайшыка до Будапешта: Аида Балаева провела ряд встреч в Актау
Встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания.
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В Актау, который в 2025 году получил статус культурной столицы тюркского мира, министр культуры и информации страны Аида Балаева встретилась с представителями тюркских стран и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
С Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ Султаном Раевым она обсудила значение этого события. Раев поздравил Казахстан с почетным статусом и отметил, что выбор Актау — важный шаг для всего тюркского мира.
На встрече с президентом Тюркской академии Шахином Мустафаевым речь шла о сотрудничестве в сфере науки и истории. В частности, обсуждали идею провести археологический и этнографический симпозиум в древнем городище Сарайшық — важном объекте тюркской цивилизации.
С венгерским комиссаром Петером Хоппалом обсудили культурный обмен между Казахстаном и Венгрией — участие творческих коллективов в фестивалях, выставках и других мероприятиях, а также сотрудничество между музеями двух стран.
Также Аида Балаева встретилась с министром культуры Кыргызстана Мирбеком Мамбеталиевым. Обсуждали совместные культурные проекты и участие кыргызских артистов в мероприятиях, которые пройдут в Актау и других городах.
"Встречи прошли в духе доверия и взаимопонимания, и стали подтверждением общего стремления к укреплению культурных связей, развития международного партнёрства и совместного продвижения богатого наследия тюркского мира", — отметили в министерстве.
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