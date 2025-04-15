Война – это не только история сражений, побед и поражений. Это, прежде всего, история людей. Судьбы, сломанные временем, и характеры, закалённые в битвах. Рзагул Байкешев, – один из последних живых свидетелей Великой Отечественной войны. Его жизненный путь – от юности на фронте до мирной старости, полной уважения и памяти, – это живой памятник стойкости, мужества и преданности родине. Фронтовыми воспоминаниями ветеран поделился с корреспондентом BaigeNews.kz.

Фронтовая юность: первые шаги на пути войны

Когда началась война, Рзагулу Байкешеву было всего 17 лет. Он был ещё подростком, полным мечтаний о будущем, которые внезапно оборвались звуками воздушной тревоги и радиообъявлений о нападении Германии на Советский Союз. В условиях общей мобилизации и народного подъема он не остался в стороне. Юноша прошёл краткий, но интенсивный курс военной подготовки: освоил основы обращения с оружием, тактические приёмы ведения боя, прошёл физическую и психологическую подготовку, которая должна была помочь выжить в условиях реального боя.

После обучения новобранцев распределяли по фронтам, и Рзагул оказался в самом центре сражений – в Калининской области. Города Ржев, Великие Луки, Белый стали его первым боевым крещением.

"Я никогда не забуду тот день, когда по радио объявили о начале войны между СССР и Германией. Призывали всех – от юных девушек до мужчин старше пятидесяти. Молодые девчата стояли с нами плечом к плечу, осваивали оружие, проходили тренировки. Мы не знали, кто куда попадёт, но были готовы защищать родину до конца", - поделился воспоминаниями Рзагул Байкешев.

Фото: Армана Мухатова

Там, где начинался его путь, начиналась и война для тысяч таких же, как он. Первые дни на передовой были полны тревоги. Молодые бойцы едва ли понимали, что их ждёт. Но адаптация происходила быстро: бой учил быстрее, чем любой учебник. Объявление о предстоящем бою означало, что наступает ночь бессонных приготовлений. Бойцы чистили оружие до блеска, проверяли каждый патрон, собирали в кулак все силы, в том числе и моральные.

"Обычно звучали два предупреждения (сирены), на третьем мы шли в атаку. Дисциплина была строгой. Помню, однажды кто-то выстрелил раньше времени – и сразу раздался жёсткий вопрос: "Кто открыл огонь без приказа?" Такие ошибки могли стоить жизни", - рассказал ветеран.

Ржев – символ боли, мужества и памяти

Ржевская битва занимает в воспоминаниях ветерана особое, трагическое место. Это был не просто бой – это была непрекращающаяся мясорубка, в которой линии фронта двигались на считанные метры ценой тысяч жизней.

Байкешев вспоминает, как земля под ногами дрожала от снарядов, а небо было чёрным от дыма. Солдаты шли вперёд, несмотря на потери, несмотря на страх. Иногда путь пролегал по телам уже павших товарищей. Это оставило глубокий след в душе молодого бойца.

"В воздухе стоял невыносимый запах, повсюду – разлагающиеся тела. Эту картину невозможно забыть. Иногда задумываешься: а зачем вообще была нужна эта война? Но тогда на раздумья времени не было. Был приказ, который для солдата был законом. Война – это грань, где каждый шаг может стать последним", - поделился Рзагул Байкешев.

Берлин: последние шаги к великой Победе

Наступление на Берлин стало кульминацией его фронтового пути. 25 апреля 1945 года он вместе с товарищами вошёл в немецкую столицу. Город был охвачен хаосом: бои за каждый квартал длились не один день.

Ветеран Байкешев вспоминает, как приходилось пробираться через завалы, мимо разрушенных зданий и снайперских засад. Но победа была уже близка, и этот факт придавал бойцам силы. Пять дней беспрерывных боёв закончились капитуляцией врага.

"Последние бои были особенно тяжёлыми. Чтобы взять каждый город или укреплённую точку, требовались не часы, а дни. Люди были измотаны, техника изношена. Мы шли по разрушенным улицам, в каждом доме могли быть засады. Но в итоге над городом подняли Красный флаг", - рассказал ветеран.

После этого наступил момент, которого все ждали – конец войны. Солдаты, пережившие фронт, не сдерживали эмоций: слёзы, объятия, радость, перемешанная с горечью потерь. Они понимали, какой ценой досталась Победа.

"Берлин оказался намного больше, чем я представлял. Под старой частью города – километры бункеров и подземных ходов. Всё было укреплено, словно отдельный мир под землёй", - поделился Рзагул Байкешев.

Фото: Армана Мухатова

Первые встречи с немецкими жителями были полны недоверия. Люди прятались, закрывали двери. Но советские солдаты не пришли мстить. Они помогали, делились пайками, показывая человечность, несмотря на всё пережитое.

"После войны мне даже довелось жить по соседству с немецкими семьями. И я понял: это очень дисциплинированные и порядочные люди. Не воруют, не скандалят, живут тихо и с уважением. Мы не были врагами – мы просто оказались по разные стороны войны", - рассказал Байкешев.

Послевоенная тишина: путь к мирной жизни

Даже с окончанием войны её эхо не умолкло в душе ветерана. Ночные кошмары, звуки выстрелов, образы погибших друзей преследовали его ещё долго. Он часто говорил о тех, кто остался на полях сражений, кто не дождался Победы.

"Со временем я понял – человек способен привыкнуть ко всему. Мирная жизнь стала для меня исцелением. Главное, что я вернулся домой живым. Конечно, я радовался, но грусть не покидала. Ведь многие мои товарищи так и остались на полях войны. Они не успели вернуться", - признался Рзагул Байкешев.

Фото: Армана Мухатова

Символическим завершением военного пути стал для него Парад Победы на Красной площади. Байкешев прошёл в числе тех, кто выстоял и дошёл до конца. Он вспоминает, как шагал под звуки оркестра, с чувством гордости и боли одновременно.

"До парада мы в течение года работали в казармах. Нам за это выделяли деньги, но на руки мы их не получали. Нам только выдавали на сигареты. А уже в 1946-м нас приодели и выдали всё заработанные деньги. Затем распределили по поездам и отправили домой: Казахстан отдельно, Узбекистан отдельно, Кыргызстан отдельно", - вспоминает Рзагул Байкешев.

После войны он вернулся в родную деревню. Начал строить новую жизнь – женился, стал отцом. Но фронт оставил свои следы – он получил инвалидность третьей группы. Однако это не помешало ему работать, быть активным членом общества и достойно воспитывать детей.

"Я получил ранение в 1943 году. Это произошло недалеко от Подмосковья, в Ногинском районе. Немецкие солдаты сбрасывали бомбы на нас, и один из осколков попал мне в спину. С тех пор рука перестала нормально подниматься. Иногда ноет, иногда совсем слабеет", - рассказал Рзагул Байкешев.

Комсомольская миссия и новая родина на севере Казахстана

В годы восстановления страны он откликнулся на комсомольский призыв и переехал в северные районы Казахстана, в Рождественский район. Там он оказался среди молодых людей, приехавших восстанавливать разрушенное народное хозяйство. Рождественка тогда была районом с преобладанием немецкого населения, и сосуществование культур стало частью послевоенной реальности.

"Я написал заявление в Акмолинскую область. По этому заявлению мы прибыли сюда 1956 году. Тогда город ещё не назывался Целиноградом – он оставался Акмолой. Затем сюда я перевез свою семью", - вспоминает ветеран.

Фото: из личного архива Рзагула Байкешева

Здесь, в казахской степи, он продолжил жизнь. Воспитал двух сыновей, которые переняли его трудолюбие и честность. Сегодня он гордится своими пятерыми внуками и одиннадцатью правнуками. Один из внуков пошёл по стопам деда, выбрав военную службу.

"Казахов здесь было немного, но нас приняли очень хорошо. Немцы – очень дисциплинированный и трудолюбивый народ. Они всегда вежливы и спокойны. Живут тихо и честно трудятся", - рассказал он.

Несмотря на преклонный возраст, Рзагул ата бодр духом, активно интересуется жизнью, общается с соседями, ежедневно гуляет. Его оптимизм и внутренняя сила впечатляют всех, кто его знает.

Награды, память и признание

В преддверии 80-летия Победы государство отметило его заслуги – он получил единовременную выплату в размере 5 миллионов тенге и продолжает получать заслуженную пенсию. Эти меры поддержки для ветерана не только материальны – они символизируют признание всей страны.

"Как ветерану войны, мне оказывается государственная поддержка. Когда я переехал в Акмолу, мне выделили кредит в размере 15 тысяч на строительство дома. В 2009 году мой сын получил квартиру. Сейчас мы живём в этом доме. Также государством была предоставлена единовременная помощь в размере 5 миллионов тенге. Ежемесячно получаю пенсию – около 200 тысяч тенге. Выплаты поступают своевременно", - рассказал ветеран.

Фото: Армана Мухатова

С особой гордостью Рзагул Байкешев показывает свои боевые награды: ордена Отечественной войны I и II степени, медаль "Маршал Жуков" и множество юбилейных наград. Каждая из них – это свидетельство личного подвига и коллективной памяти народа.

"Надо радоваться каждому дню. Проснулся – уже хорошо. Немного подвигался и подышал свежим воздухом, то сразу на душе легче. Не нужно жаловаться, лучше благодарить за то, что есть. Если человек с добром живёт, то и силы у него будут", - поделился ветеран.

История Рзагула Байкешева – это не просто рассказ о войне. Это урок мужества, стойкости и любви к родине. Это пример для новых поколений, которые должны помнить и уважать подвиг тех, кто принёс нам мир.