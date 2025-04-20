В Ереване завершились Дни культуры Казахстана, собравшие более трёх тысяч зрителей. Главным событием стал гала-концерт в концертном зале имени Арама Хачатуряна, где выступили ведущие казахстанские артисты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В программе — от народных мелодий и казахской классики до этнофолка и современной эстрады. Со сцены звучали знакомые мотивы в исполнении легендарной певицы, Қазақстанның Еңбек Ері Розы Рымбаевой, танцевальные номера ансамбля "Бірлік", произведения в исполнении этнофолк-группы HasSak и других артистов. Зрители встречали каждое выступление аплодисментами, а в финале концерта — стоя.

"Сегодняшнее знаменательное событие стало возможным благодаря дружеским отношениям глав наших государств и стратегическому партнёрству двух стран. Хочу отметить, что сегодняшняя встреча совпала с праздником Светлой Пасхи. Очевидно, что это тоже символ дружбы и единства, которые начинаются с сострадания и доброты. Надеюсь, что в дальнейшем связь между нашими странами будет крепкой и плодотворной во благо наших народов. Ведь в искусстве и культуре нет границ. Культура объединяет страны, закладывает основу взаимопонимания и уважения между народами. Общие ценности и творческая связь – незыблемые звенья мира и дружбы", — сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева, выступая с приветственным словом.

На мероприятии также присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев, представители творческой интеллигенции обеих стран, дипломаты, писатели и учёные.

Дни культуры Казахстана в Армении стали продолжением культурного обмена, стартовавшего в октябре 2024 года с Дней культуры Армении в Казахстане. В рамках программы в Ереване прошли кинопоказы казахстанских фильмов, было открыто новое общественное пространство — Парк имени Абая Кунанбайулы.

Кроме того, главу Минкультуры Казахстана принял президент страны Ваагн Хачатурян, также прошла двусторонняя встреча министров культуры двух стран. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере информации, музейного и библиотечного дела, кино и совместных проектов.

Это первое столь масштабное культурное мероприятие, организованное в Армении с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.