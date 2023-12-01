От Роналду требуют миллиард долларов за рекламу Binance

Суперзвезде мирового футбола Криштиану Роналду грозит иск за рекламу крупнейшей криптобиржи Binance. От спортсмена требуют возместить 1 млрд долларов ущерба, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Как сообщает Coin Telegraph, в иске, поданном 27 ноября в окружной суд США во Флориде, утверждается, что Роналду "продвигал, помогал и/или активно участвовал в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг в координации с Binance". Инвесторы утверждают, что Роналду подтолкнул их к инвестициям, которые принесли им убытки.

В иске также отмечается, что Роналду "должен был знать о том, что Binance торгует незарегистрированными криптовалютными ценными бумагами, поскольку у него есть инвестиционный опыт и огромные ресурсы для привлечения внешних консультантов".

Истцы требуют возмещения ущерба и средств для покрытия судебных издержек.

Ранее Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с властями США. Binance Holdings согласился выплатить штраф в 4,3 млрд долларов в рамках мирового соглашения.

Роналду и Binance работают вместе в сфере NFT с 2022 года.