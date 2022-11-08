От регионов больше не будут требовать возводить объекты для других областей - глава государства

Фото: astana.citypass.kz

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей Атырауской области за подарки другим регионам в виде красивых объектов, передает BaigeNews.kz. Президент отметил, что в регионе достаточно меценатов, своей деятельностью способствующих прогрессу страны.

"Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность местным бизнесменам и жителям региона. Весь Казахстан знает о подарке атыраусцев к 20-летию нашей столицы. Соединяющий два берега реки Есиль замечательный мост в форме осетра стал одной из прекрасных достопримечательностей Астаны. Такой же знаковый подарок жители Атырауской области сделали Туркестану, построив там центр "Ұлы дала елі". Государство и весь наш народ высоко ценит это", - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что и другие регионы вносят свой вклад в общее дело. Благодаря взаимной поддержке и солидарности наша государственность будет только укрепляться, сказал он.