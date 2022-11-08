open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • От регионов больше не будут требовать возводить объекты для других областей - глава государства
astana.citypass.kz Сегодня, 12:46
230
Фото: astana.citypass.kz

От регионов больше не будут требовать возводить объекты для других областей - глава государства

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил жителей Атырауской области за подарки другим регионам в виде красивых объектов, передает BaigeNews.kz. Президент отметил, что в регионе достаточно меценатов, своей деятельностью способствующих прогрессу страны.

"Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность местным бизнесменам и жителям региона. Весь Казахстан знает о подарке атыраусцев к 20-летию нашей столицы. Соединяющий два берега реки Есиль замечательный мост в форме осетра стал одной из прекрасных достопримечательностей Астаны. Такой же знаковый подарок жители Атырауской области сделали Туркестану, построив там центр "Ұлы дала елі". Государство и весь наш народ высоко ценит это", - сказал президент. 

Токаев подчеркнул, что и другие регионы вносят свой вклад в общее дело. Благодаря взаимной поддержке и солидарности наша государственность будет только укрепляться, сказал он.

"Вместе с тем в будущем от регионов никто не будет требовать возведения каких-либо объектов в других, пусть даже новых областях. Каждый регион при поддержке правительства, с участием инвесторов должен самостоятельно решать стоящие перед ним задачи", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#мост Атырау #Подарки #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:46
230
Поделитесь:
Наверх