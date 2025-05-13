В 2024 году в Казахстане было зафиксировано около 400 тысяч живорождений. Уровень рождаемости в стране стабильно составляет 3,2 ребёнка на женщину. В сельской местности этот показатель остаётся выше – 3,7 ребёнка на женщину, в то время как в городской местности он составляет 2,6 детей. Несмотря на позитивные изменения, проблемы в этой сфере продолжают сохраняться. В 2024 году было зарегистрировано более 1500 родов среди несовершеннолетних и 257 абортов среди девочек младше 18 лет. Корреспондент BaigeNews.kz выяснила, как важно правильно подходить к планированию семьи и какие государственные программы поддерживают казахстанцев в этом процессе.

Почему важно планировать семью?

Планирование семьи – это не только вопрос количества детей, но и забота о здоровье матери, ребёнка и всей семьи в целом. Оно включает в себя осознанный подход к рождению детей, интервалам между родами, выбору подходящих методов контрацепции, а также подготовку к родительству – эмоциональную, физическую и финансовую.

"В целом, ситуация требует постоянного внимания. Есть позитивные сдвиги: всё больше женщин проходят скрининги, государство выделяет квоты на ЭКО, внедряются образовательные инициативы. Но, к сожалению, сохраняются и проблемы: растёт число бесплодных пар, уровень подростковых беременностей остаётся высоким, а в регионах всё ещё сложно получить квалифицированную помощь", - отметил руководитель Центра здорового образа жизни НИИ профилактической медицины имени академика Е.Д. Даленова Шахрух Нажимов.

Эксперт подчёркнул, что отсутствие доступа к достоверной информации, слабая просветительская работа и культурные стереотипы нередко приводят к ранней беременности, абортам и проблемам с женским здоровьем. Особенно остро это проявляется в подростковой среде.

"Потому что у нас есть доступ к информации, но нет качественного, адаптированного просвещения. В школах преподаватели боятся говорить на эти темы. Родители – тоже. А подростки ищут ответы в интернете, где часто сталкиваются с дезинформацией. К тому же, страх осуждения мешает им обратиться за помощью", - пояснил Шахрух Нажимов.

По официальным данным Министерства здравоохранения РК, в 2024 году в Казахстане было зафиксировано 1651 рождение у несовершеннолетних девушек, а также 257 абортов у подростков до 18 лет. Эти тревожные показатели свидетельствуют о том, что подростки зачастую не обладают необходимыми знаниями о собственном теле, репродуктивной функции и методах предохранения.

"Увы, в школах и колледжах пока просвещения нет. То, что есть – очень формально и сухо. Нет живого диалога, подростки не чувствуют, что их слушают и понимают. Это нужно менять. Без открытого разговора мы будем продолжать бороться с последствиями, а не с причинами", - рассказал Шахрух Нажимов.

С другой стороны, противоположная проблема – невозможность забеременеть – также становится всё более актуальной. До 20% супружеских пар в Казахстане сталкиваются с бесплодием.

Врач акушер-гинеколог Гулнур Тургинбоева подчеркнула, что причины варьируются от хронических заболеваний, гормональных нарушений и инфекций до негативного влияния окружающей среды, стресса и неправильного образа жизни.

"Это комплекс причин: ухудшение экологии, хронический стресс, нерегулярное питание, позднее материнство, инфекции, в том числе передающиеся половым путём. И, к сожалению, привычка откладывать обследование. Врача по репродукции у нас часто воспринимают как "последний шанс", а не как партнёра в профилактике. В регионах ситуация осложняется нехваткой специалистов и оборудования", - поделилась Гулнур Тургинбоева.

Какие программы действуют в Казахстане

Осознанное планирование семьи невозможно без системной поддержки со стороны государства. В Казахстане реализуется ряд программ и инициатив, направленных на улучшение репродуктивного здоровья, профилактику бесплодия, информирование населения и социальную помощь молодым семьям.

Одним из приоритетов Министерства здравоохранения РК остаётся охрана материнства и детства. В рамках программы "Ана мен бала" реализуются проекты по сопровождению женщин на всех этапах: от планирования беременности до родов и послеродового периода. Также большую роль в профилактике проблем с репродуктивным здоровьем играют просветительские мероприятия.

"Поэтому, в Республике с 12 мая по 16 мая 2025 года стартовала Неделя охраны репродуктивного здоровья. Главная цель – повышение осведомлённости населения, а особенно подростков. Особое внимание уделяется профилактике ранней половой жизни, нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путём. В течение недели будут проведены Дни открытых дверей в поликлиниках и Центрах здоровья, бесплатные консультации и осмотры, лекции и профилактические акции", - рассказал Шахрух Нажимов.

Что касается бесплодия, государство активно развивает программу по финансированию процедуры ЭКО. Однако, как пояснила врач акушер-гинеколог Гулнур Тургинбоева, спрос превышает предложение.

"Безусловно, программа "Аңсаған сәби", запущенная в Казахстане в 2021 году, значительно увеличила количество квот на ЭКО для поддержки семей, сталкивающихся с бесплодием. Тысячи пар получили шанс стать родителями. Однако нужно понимать: спрос превышает предложение, и не все могут попасть в программу. С 2021 по 2023 год ежегодно выделялось по семь тысяч квот на ЭКО. Однако в 2024 году количество квот было сокращено до 3 500, и этот уровень сохранился в 2025 году", - поделилась Гулнур Тургинбоева.

Что можно улучшить?

Несмотря на то, что в Казахстане уже реализуются программы поддержки в сфере репродуктивного здоровья, эксперты уверены, что только научно обоснованное, возрастное и этически выверенное образование сможет снизить уровень подростковых беременностей, предотвратить распространение инфекций, передающихся половым путём, и сформировать у молодёжи ответственное отношение к собственному здоровью.

"Первое – внедрить полноценные курсы сексуального и репродуктивного образования. Второе – создать доверительную среду: подростки должны знать, куда обратиться, если нужна помощь. И третье – работать с родителями: их поддержка и понимание очень важны", - пояснил Шахрух Нажимов.

Отдельное внимание эксперты обращают на необходимость расширения доступа к современным и безопасным средствам контрацепции. В особенности это касается сельских районов, где не всегда есть аптеки, квалифицированные врачи и консультанты. При этом именно в сельской местности сохраняется самый высокий уровень рождаемости, что делает доступ к медико-социальной информации ещё более значимым.

"В крупных городах осведомлённость растёт – пациенты чаще обращаются за консультациями, интересуются контрацепцией. Но в сельских районах знания остаются на низком уровне. Особенно это касается молодых девушек и женщин старшего возраста. Планирование семьи – тема, которая до сих пор воспринимается как личное, почти "стыдное" дело", - рассказала Гулнур Тургинбоева.

Поддержка молодых семей также должна выходить за рамки исключительно финансовых выплат. Необходимы программы психологического сопровождения, доступ к консультациям, курсы по подготовке к родительству, создание сообществ для обмена опытом. Это особенно важно в условиях, когда многие молодые родители сталкиваются с тревожностью, неуверенностью и отсутствием поддержки извне.

"Многие женщины чувствуют одиночество – будь то во время лечения от бесплодия, беременности или материнства. Психологическое сопровождение помогает справиться со страхами, тревогами и сохранять внутренний ресурс. Родительские клубы и группы поддержки – это возможность делиться опытом и получать помощь, не оставаясь наедине со своими трудностями", - отметила Гулнур Тургинбоева.

Осознанное планирование семьи – один из ключей к устойчивому развитию общества. Государство делает важные шаги, предоставляя медицинскую и социальную поддержку. Однако многое зависит от уровня информированности самих граждан, особенно молодёжи.

"Надеюсь на усиление роли профилактики: доступ к бесплатной контрацепции, больше информации в школах, развитие телемедицинских сервисов, активно включиться в освещение мероприятий и распространение достоверных знаний ради здоровья будущих поколений. Очень важно, чтобы изменения не касались только больших городов. Репродуктивное здоровье должно быть приоритетом в любом регионе страны", - подытожил Шахрух Нажимов.

Кроме того, важно усилить подготовку специалистов — врачей, педагогов, социальных работников. Именно они ежедневно взаимодействуют с молодёжью и семьями, и от их уровня знаний зависит, насколько доступной и понятной будет информация о планировании семьи. Проблема усугубляется тем, что даже взрослые люди нередко не обладают базовыми знаниями о контрацепции, репродуктивной функции и гигиене.