От психолога до замначальника колонии: история женственности по ту сторону свободы

Фото: предоставлено героиней статьи

За её внимательным, сочувствующим взглядом и доброй улыбкой скрывается твёрдый характер прирождённого наставника, умеющего направить на путь истинный оступившихся в надежде на лучшую жизнь. Анара Сабиева работает "завучем" за колючим забором, где отбывают наказание осужденные за убийство, мошенничество и наркоторговлю. В преддверии любимого праздника всех дам она рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о том, как сохранить женственность и остаться любящей матерью, если на работе нет места декретному отпуску, а личные эмоции нужно оставлять на свободе.

Ещё за 20 лет до легендарной международной конференции в Копенгагене, когда активистка и коммунистка из Германии Клара Цеткин объявила борьбу за равноправие, Новый свет принял на работу первых женщин в погонах. Именно тогда в женских тюрьмах появились и первые надзирательницы, в чьи обязанности входил уход за узницами. Сейчас роль сотрудниц колоний намного важнее, чем сто лет назад - подругой можешь ты не быть, но помогать просто обязан! Главная задача - это обеспечить невольницам соблюдение их конституционных прав во время отбывания наказания и, по возможности, подготовить их к жизни на свободе.

Сегодня в уголовно-исполнительной системе области Абай работает 119 женщин. В Казахстане насчитывается шесть женских колоний – в городах Шымкент, Караганда, Петропавловск, Атырау, Алматы и в посёлке Шуак области Абай, где служит наша героиня.

Анара Сабиева знает, как сложно порой приходится узницам, ведь их совесть делает свою работу без выходных и весьма жёстко. Это видно по лицам и разговорам заключенных. Тем более, что за плечами нашей героини четырёхлетний опыт работы "лекарем преступных душ".

"Мой трудовой путь в уголовно-исправительной системе начался в 2004 году, когда я молодым специалистом, только закончившим филфак, пришла работать психологом по вольному найму. Это была колония для мужчин. Из-за большого набора в систему шли работать молодые парни и девушки, достаточно было среднего или высшего образования, - начала свой рассказ заместитель начальника по воспитательной работе учреждения 23 ДУИС по области Абай Анара Сабиева. - Родные переживали за мою безопасность, но поддерживали и не отговаривали. Тогда я впервые поняла, что среди заключенных бывают разные люди с разной судьбой: одни оказались за решёткой по воле судьбы, других настиг злой рок, а у третьих не было родных и близких, которые могли бы поддержать их в трудной ситуации".

ДЛЯ СПРАВКИ:

В учреждение 23, где сейчас отбывают наказание женщины, попадают за тяжкие и особо тяжкие преступления. Невольницы отбывают своё наказание в основном по статьям 190 – мошенничество, 106 – нанесение вреда здоровью, 99 – убийство. Чуть меньше "местных" схлопотали срок за кражи.

До 1995 года в селе Шуак близ посёлка Жангиз-Тобе некогда Восточно-Казахстанской области располагались российские воинские части. Затем пустующие здания переоборудовали в не менее суровые учреждения - узилища для обоих полов.

За несколько лет в селе Шуак, который до 2011 года носил оптимистичное название "Солнечный", появилось четыре колонии: колония-поселение, общая колония для осужденных мужчин, женская колония и колония для бывших сотрудников-силовиков. Тогда в ВКО сконцентрировалось 15 исправительных учреждений – больше, чем в любой другой области нашей страны. С тех пор, как системы коснулась гуманизация и тюремное население в стране начало уверенно снижаться, в деревушке с жизнеутверждающим названием стали ликвидировать узилища одно за другим, пока не осталась лишь одна женская колония, куда в 2020 году устроилась работать наша героиня. До этого времени почти 20 лет она проработала в мужском коллективе.

Сначала психологом, затем контролёром отдела контролёрской службы в звании сержанта, а в 2011 году перешла на должность инспектора группы организации труда осужденных уже в звании офицера.

"Розовые очки я сняла ещё в самом начале, когда поняла, что для меня, семейного человека, в уголовно-исправительной системе есть самое важное - стабильность и хороший доход. Поэтому, раз уж я стала офицером, то заочно поступила на отделение юриспруденции в университет. Проработав какое-то время инспектором, моё дальнейшее продвижение продолжилось, и меня назначили начальником отдела специального учёта осуждённых. Тогда я работала в учреждении, где отбывали наказание бывшие силовики – прокуроры, судьи, полицейские, сотрудники колоний и КНБ", - рассказала о своём трудовом пути Анара Сабиева.

После закрытия в 2020 году острога для бывших силовиков, наша героиня, чья кандидатура числилась в кадровом резерве, стала заместителем по воспитателной работе в женской колонии в звании майора. Это как завуч в школе, только для взрослых, где нужно учить и перевоспитывать.

"Помню, как моя знакомая предложила мне устроиться на работу в колонию, а я тогда подумала – какой из меня полицейский, это совсем не моё, я - учитель. А теперь понимаю, что я на своём месте, что работать с детьми намного сложнее, чем с осуждёнными. Здесь ученики с уже состоявшимся характером. Например, среди женщин есть те, у которых не было родных и дома, у некоторых нет элементарных навыков ведения хозяйства и соблюдения санитарные норм. Всему этому мы учим. А кроме того – зарабатывать на жизнь самостоятельно своими руками", - сравнила две профессии Сабиева.

В колонии для женщин села Шуак работает щвейный и хлепобекарный цех, где заключенные готовят еду, обшивают себя, сотрудников, а также шьют и пекут на заказ.

ДЛЯ СПРАВКИ: При лимите в 340 человек в учреждении в данное время исправляется 200 женщин. Количество сотрудников вдвое меньше - около 100 человек, из которых 70 - аттестованные, а 30 работают по вольному найму. В былые времена количество узниц превышало лимит в полтора раза и доходило до 500 человек.

Сотрудники колонии – это жители посёлка Шуак и Жангиз-Тобе, который расположен в двух километрах. Анара Сабиева живёт в Шуаке. Её дом – полная чаша, где её ждут с работы гражданский муж, двое младших детей и пожилая мама. Старшая дочь Альфира живёт в Семее. 25-летняя молодая мамочка, которая подарила Сабиевым первого долгожданного внука, пошла по стопам матери, работая в системе пробации. Вторая дочь Лаура, которой сейчас 13 лет, учится в седьмом классе местной школы, а семилетний Даулет - первоклассник.

Благодаря поддержке своей мамы Анара вот уже 25 лет учится и работает без отрыва на декрет.

"Сейчас мне 43. Я родила старшую дочь в 19 лет и продолжила очное обучение. Ухаживать за вторым и третьим ребёнком мне тоже помогала мама. Тогда я прервала работу только на полугодовой больничный - три месяца до родов, и три месяца после. Помню, как сцеживала рано утром грудное молоко, сломя голову бежала на работу, а в обед прибегала кормить новорождённого. Многие женщины в моём посёлке носят форму и прошли через такие же трудности, ведь нужно было работать. Супруг и мама с пониманием отнеслись ко мне, а я, находясь на службе, всегда знала, что дома всё хорошо и спокойно", - вспоминает непростые времена наша героиня.

Рабочий день Анары продолжается с восьми утра до семи вечера. Дома, в ожидании хозяйки, мычит кормилица Бурёнка, которую нужно подоить и просепарировать молоко. Летом - огород, поэтому дел всегда хватает. После ужина наша героиня старается посвятить всё свободное время детям: пока проверяет домашнюю работу, выясняет, как проходят будни школьников. Если на работе пришлось понервничать, то включает мелодраму, непременно с "хэппи эндом", чтобы закончить свой день на позитиве. А утром снова в бой.

За 20 лет несения службы в интерьере неволи, где знают цену свободе, она закалила свой характер, но при этом не став грубой и равнодушной. Ведь не случайно дома её любят, а на работе уважают.

"Я не из боязливых и не боюсь новых эмоций. Уголовно-исполнительная система обязывает тебя быть дисциплинированной, честной и иметь правильные взаимоотношения с коллективом. Женщины в колонии уже получили свой срок, а наша задача заключается только в исполнении этого наказания, унижать и оскорблять их дальше - это не моё, всем нам нужно оставаться людьми. Каков привет, таков ответ - это вечная истина. Порой мы помогаем заключённым наладить отношения с родными, а если у женщин депрессия - берём их под наблюдение", - пояснила замначальника колонии.

Завершая беседу, мы предложили Анаре Куатовне короткий блиц-опрос:

- Встречете ли вы среди заключённый своих занкомых?

- Конечно, это дети моих знакомых, ребята из родной деревни. В этом случае я успокаиваю их и говорю, что не всё так страшно, как говорят и показывают по ТВ.

- В каком коллективе работать проще - мужском или женском?

- В мужском коллективе намного проще, ведь сильный пол многое прощает женщинам, они более лояльны. А в женском присутствует незримый факт соперничества, и это подстёгивает тебя работать ещё лучше. Ну какая может быть истерика или обида, когда перед тобой такая же женщина.

- Вас что-нибудь радует на работе?

- Да, радуюсь, когда есть полное взаимопонимание с коллегами, ведь у нас большой женский коллектив.

На момент написания материала в колонии полным ходом шла подготовка к предстоящему празднику. За колючим забором шьют, вырезают, выпекают, сочиняют, чтобы достойно выступить на конкурсе "А ну-ка девушки", где каждая должна показать себя с лучшей стороны. В такие дни заключенные демонстрируют всё своё мастерство, а сотрудницы узнают о чудесных талантах местного населения. Невольницы сами пишут сценарий, а согласовывают его с Анарой Сабиевой. Она уверена, что каждая женщина в этот замечательный весенний праздник становится лучше и непременно должна получить заряд добра и жизненного оптимизма: