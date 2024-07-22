От прокурора до вице-президента: Что известно о Камале Харрис

Президент США Джо Байден принял решение отказаться от участия в грядущих выборах. Он объяснил этот шаг необходимостью действовать в интересах страны и Демократической партии. Байден предложил 59-летней вице-президенту Камале Харрис стать кандидатом на пост, и она согласилась. Что известно об этой политической фигуре? Каков её профессиональный путь, разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Фото: Instagram/kamalaharris

Будущая вице-президент США родилась в семье иммигрантов в Калифорнии. Её мать, уроженка Индии, занималась биомедицинскими исследованиями, а отец, родом с Ямайки, работал экономистом.

Камала Харрис завершила обучение в университете Говарда в 1986 году, получив степень бакалавра в области экономики и политических наук. Через три года она также получила юридическую степень в университете Калифорнии.

Свой трудовой путь она начала в 1990 году в качестве заместителя прокурора в округе Аламида в Калифорнии и быстро поднялась по карьерной лестнице. В 1998 году Харрис была назначена помощником окружного прокурора в Сан-Франциско. В 2003 году была избрана окружным прокурором Сан-Франциско и занимала этот пост до 2011 года. Затем стала генеральным прокурором штата Калифорния.

В 2016 году Харрис избрали в Сенат США. Спустя три года она заявила о намерении участвовать в президентской гонке, но в декабре того же года, ещё до проведения первых праймериз, решила снять свою кандидатуру. После этого она призвала своих сторонников поддержать Джо Байдена.

В начале 2021 года Харрис стала первой женщиной, первой афроамериканкой и первой женщиной азиатского происхождения на посту вице-президента США.

Фото: Instagram/kamalaharris

Личная жизнь

Камала Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом. Пара узаконила отношения в 2014 году.

У них нет общих детей. У супруга вице-президента США двое детей от предыдущего брака.

Политические взгляды

В СМИ после того, как Харрис победила на выборах в Сенате, её часто называли "Обамой в женском образе". Однако она всегда подчеркивала, что у неё есть собственные достижения.

Харрис выступала против смертной казни, поддерживала аборты, а также защищала иммигрантов. Она также направляла усилия на поддержание контроля над оружием и одобряет легализацию марихуаны.

Также известна тем, что во время пребывания в должности генерального прокурора Калифорнии отказывалась защищать в суде запрет штата на брак для однополых пар. Таким образом, Калифорния стала первым штатом, где узаконили однополые браки.

Вице-президент США славится поддержкой экологических инициатив. Она выступает за переход на чистые возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов углекислого газа.



Кроме того, она поддерживает повышение налогов для крупных финансовых организаций и расширение социальных программ для малообеспеченных граждан.



В области внешней политики Харрис выступает за сотрудничество с партнерами по НАТО. В октябре 2023 года она поддержала Израиль в действиях против палестинской радикальной группировки ХАМАС, однако вскоре призвала обе стороны к немедленному прекращению огня и раскритиковала Израиль за использование силы.

Фото: Instagram/kamalaharris

Личный враг Трампа?

Экс-президент США Дональд Трамп в 2020 году активно высказывался в адрес Харрис, зачастую применяя крайне эмоциональные формулировки.

Он сказал: "Камала Харрис – невероятно мерзкий человек. Самый грубый, самый ужасный, самый непочтительный и самый либеральный из всех сенаторов США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал её в качестве партнёра по предвыборной гонке!"



В противовес этому, Байден характеризует её как "борца за гражданские права" и "одного из лучших государственных служащих".

Фото: Instagram/kamalaharris



Напомним, съезд Демократической партии состоится с 19 по 22 августа. На нём будет официально объявлен кандидат в президенты. Харрис рассматривают как одного из основных претендентов.