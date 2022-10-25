От первых тенге до международных наград. Какие реликвии Дня Республики можно найти в Национальном музее Казахстана

Фото: BaigeNews.kz

25 октября в Казахстане отмечают День Республики. Праздник нельзя назвать новым, но его возвращение свершилось в этом году, спустя почти 13 лет. Редакция BaigeNews.kz совместно с Национальным музеем решила напомнить соотечественникам об артефактах, связанных с праздником.

Экскурсовод Амиржан Садуакас рассказал, что в музее хранятся экспонаты с момента создания нашей республики. Здесь есть документы о признании международным сообществом наших суверенных границ, фото с первых дипломатических встреч Нурсултана Назарбаева с лидерами других государств — Джеймсом Бейкером, Ясиром Арафатом и Франсуа Миттераном.

Встреча с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер прошла в августе 1991 года в аэропорту Алматы, когда политик направлялась из Лондона в Токио. "Железная леди" выразила согласие с переменами в нашей стране и пообещала поддержку Казахстану на мировой арене.

"Это капсула времени. Она заложена на 25-летие независимости Казахстана, а будет вскрыта в 2041 году. Всё это время будет храниться в нашем музее. В ней 25 писем студентов со всей страны, это своего рода послания молодёжи будущего", — сообщил Садуакас.

По словам экскурсовода, отличительной чертой нашей республики считается программа "Болашак". Её значимость отмечена во всеми мире, так как стипендия позволяет казахстанским студентам обучаться в лучших вузах мира, а затем применять полученные знания на родине.

"Это уникальная программа. Она предоставляет молодёжи возможность учиться по всему свету. Программа была создана в 2012 году. В нашем музее хранятся дипломы и научные работы студентов, обучавшихся по "Болашаку", и программа работает по сей день", — добавил он.

"Это медали и фотографии, награды спортсменов Казахстана. Вы можете увидеть награды Геннадия Головкина и других знаменитых боксёров. Награды Саттарханова также здесь хранятся", — рассказал экскурсовод.

Среди экспонатов Национального музея есть первые напечатанные тенге и юбилейные монеты. Нацвалюта — важная отличительная черта нашей республики и, можно сказать, символ страны и государственности.

"Первые тенге 1993 года напечатаны на монетном дворе в Лондоне, а тиыны — в Австрии. Тут же хранятся указы по этой тематике. Следующие партии денег были напечатаны уже в Казахстане. Но первые тенге вошли в историю, сейчас дизайн банкнот и технология типографического производства сильно отличаются. На каждой банкноте изображены известные исторические личности — ученые, политики, писатели", — добавил Садуакас.

В "Данк Кітабы", или "Книге Славы", записаны имена людей, внесших существенный вклад в развитие Казахстана. Экспонат весит 10 килограммов. Его извлекают раз в год из витрины и делают новую запись вручную, чернилами. На данный момент в книге 450 фамилий. Помимо казахстанских деятелей, туда вписаны имена международных политиков и активистов, положительным образом повлиявших на нашу страну.

"Помимо бумажной версии, у нас есть электронная. Национальный музей, Национальный архив и парламент Казахстана собирают комиссию, которая решает, чьё имя внести в книгу. Обычно это происходит в декабре", — рассказал сотрудник музея.

"Эта инсталляция демонстрирует политику Казахстана. Слева — представители религий и конфессий страны, по центру — молодёжь разных национальностей, которая держит Шанырак, правее студенты, а чуть ниже Казахстан и мировое сообщество и дружба между разными странами", — добавил экскурсовод.

В Национальном музее в Астане представлены несколько залов, демонстрирующих становление республики и первые шаги Казахстана на пути самостоятельного государства. Для того, чтобы ознакомиться со всей историей страны, вам понадобится потратить несколько часов на изучение всех экспонатов.

Эти реликвии и такой праздник, как День Республики, нужны в первую очередь как раз для того, чтобы напоминать казахстанцам об их истории и всех этапах развития страны.