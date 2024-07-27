От перебоев с поездами во Франции пострадали 800 тыс пассажиров

Свыше 800 тысяч пассажиров пострадали в результате вредоносной атаки на железнодорожные сети по всей Франции в день церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, передает передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на euronews.com.

По данным национальной железнодорожной компании SNCF, в числе пострадавших оказались несколько поездов, перевозивших спортсменов.

"На Атлантическом побережье мы обслуживаем 250 поездов в день. У нас было четыре поезда со спортсменами, два из них удалось запустить, один был отменен, а другой находится в процессе подготовки к эксплуатации. Так что влияние на церемонию открытия очень и очень незначительно", - сказал директор SNCF по направлению TGV Atlantic Франк Дубурдьё.

По его словам, поезда в разных частях Франции ходят с задержками от одного до двух часов.

Франк Дубурдьё отметил, что во Франции 30 000 километров железных дорог, проверить все точки невозможно.

"В настоящее время мы проводим несколько специальных обходов, организованных экспертами по наиболее целевым направлениям", - заверил представитель ЖД-сети.

Французские чиновники расценили акты вредительства как преступные действия, но при этом заявили, что прямой связи с Играми нет.

Прокуратура Парижа начала национальное расследование, заявив, что виновникам грозит срок срок от 10 до 20 лет лишения свободы.