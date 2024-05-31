От ожогов скончалась сотрудница Аксуского завода ферросплавов

В Павлодаре от ожогов скончалась 25-летняя сотрудница Аксуского завода ферросплавов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

24 мая она получила на работе обширные термические ожоги. Санитарная авиация доставила девушку в городскую больницу №1 Павлодара. У пациентки был ожог 80% тела и ожоговый шок 3-4 степени. Почти неделю врачи боролись за её жизнь.

29 мая девушка скончалась. Информацию подтвердили в областном управлении здравоохранения. Начато расследование несчастного случая.

Вторая пострадавшая крановщица получила термический ожог правой руки, она лечится амбулаторно.