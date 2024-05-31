От ожогов скончалась сотрудница Аксуского завода ферросплавов
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
59Фото: BaigeNews.kz
В Павлодаре от ожогов скончалась 25-летняя сотрудница Аксуского завода ферросплавов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
24 мая она получила на работе обширные термические ожоги. Санитарная авиация доставила девушку в городскую больницу №1 Павлодара. У пациентки был ожог 80% тела и ожоговый шок 3-4 степени. Почти неделю врачи боролись за её жизнь.
29 мая девушка скончалась. Информацию подтвердили в областном управлении здравоохранения. Начато расследование несчастного случая.
Вторая пострадавшая крановщица получила термический ожог правой руки, она лечится амбулаторно.