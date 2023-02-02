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  • От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области
matritca.kz Сегодня, 16:14
110
Сегодня, 16:14
110
Фото: matritca.kz

От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области

Более 200 предпринимателей, занимающихся перевозками, защитили в Акмолинской области. Выяснилось, что национальный оператор "КазАвтоЖол" необоснованно направил им уведомления о штрафах за превышение весовых параметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Владельцы большегрузов не согласились с таким решением. По их словам, перевес был установлен только в Кокшетау, на других пунктах таких фактов не было. В итоге прокуратура, Антикоррупционная служба и Транспортная инспекция провели совместную проверку и отменили незаконное наказание.

- Были исследованы соответствующие документации этих грузоперевочиков, все уведомления, которые были направлены. Также изучены все технические характеристики этих измерительных средств. Доводы предпринимателей подтвердились, действительно в указанный период система работала некорректно. В итоге "КазАвтоЖол" отозвал все свои уведомления о правонарушениях, также порядка 40 протоколов об адмнарушениях были аннулированы, - сообщил руководитель областного Департамента по противодействию коррупции Арман Рахимов.

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#штраф #предприниматели #Казавтожол
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:14
110
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