От незаконных штрафов защитили предпринимателей в Акмолинской области

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Более 200 предпринимателей, занимающихся перевозками, защитили в Акмолинской области. Выяснилось, что национальный оператор "КазАвтоЖол" необоснованно направил им уведомления о штрафах за превышение весовых параметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Владельцы большегрузов не согласились с таким решением. По их словам, перевес был установлен только в Кокшетау, на других пунктах таких фактов не было. В итоге прокуратура, Антикоррупционная служба и Транспортная инспекция провели совместную проверку и отменили незаконное наказание.