Как молодёжь, местные сообщества и НПО Казахстана и стран ЦА могут внести вклад в формирование устойчивой климатической политики, ориентированной на защиту экосистем и интересы людей, живущих в условиях климатических рисков? Этим вопросом озаботились делегаты Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата в Ашхабаде, в числе которых эксперты в сфере экологии, охраны окружающей среды и гражданского общества, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках Центрально-Азиатской конференции по вопросам изменения климата, проходившей в Ашхабаде, состоялась тематическая сессия "Климатические действия гражданского общества и молодежи Центральной Азии". Обсуждение было сосредоточено на роли гражданского общества в формировании обновленных национально определяемых вкладов (ОНУВ), продвижении климатической повестки на национальном уровне, а также на необходимости сохранения природных экосистем и учета интересов местных сообществ в климатической политике региона.

"Наша задача — провести сегодня сессию на тему “Климатические действия гражданского общества и молодежи Центральной Азии”. В приоритете — обсуждение того, как мы можем участвовать в этом процессе в своих странах и донести голос, особенно местных сообществ, до этапов разработки и принятия новых направлений в рамках обновленных национально определяемых вкладов (ОНУВ). Мы будем обмениваться опытом, поскольку в разных странах есть интересные подходы: где-то успешно применяется гендерный анализ, в других случаях — разработаны качественные руководства по анализу и контролю качества, в том числе при поддержке ПРООН и других организаций", — говорит координатор Региональной климатической сети организаций Гражданского общества ЦА Светлана Могилюк.

Ключевым в повестке стал вопрос сохранения экосистем Центральной Азии как основы климатической устойчивости региона.

"Климат — это глобальная система, и региональные климатические процессы формируются вне рамок политических границ. Экосистемы Центральной Азии тесно взаимосвязаны: это и трансграничные водные ресурсы, и горные экосистемы, и ледники. Казахстану важно сохранять ледники Кыргызстана и Таджикистана, поскольку они являются источниками нашей воды. Мы также должны беречь собственное природное разнообразие — ведь Казахстан играет значимую роль не только в регионе, но и в мире, в том числе в депонировании углерода. При этом степные и водно-болотные экосистемы выполняют не менее важную функцию, чем леса", — отметила эксперт.

По ее словам, искусственные меры не могут заменить природные экосистемы в их способности регулировать климат. Именно поэтому гражданское общество региона должно активно продвигать сохранение природных систем в их естественном состоянии.

Отдельное внимание было уделено необходимости включения интересов людей в новые климатические стратегии.

"Мы хотим, чтобы обновленные ОНУВ, разрабатываемые в странах региона, были ориентированы на человека. Сейчас часто звучат абстрактные подходы, а реальные люди — фермеры, пострадавшие от засух или наводнений — нередко остаются вне фокуса этих документов. Мы хотим, чтобы такие уязвимости были предусмотрены и учтены в будущих стратегиях", — заключила Светлана Могилюк.

Сессия прошла в рамках подготовки к новым обязательствам стран ЦА по Парижскому соглашению и усилиям по климатической адаптации.

Напомним, с 13 по 15 мая в Ашхабаде проходит Центрально-Азиатская конференция по вопросам изменения климата.