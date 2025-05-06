Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Республики Казахстан Серик Жумангарин отметил значительный потенциал для расширения сотрудничества с Вьетнамом в различных отраслях, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, товарооборот между странами в 2023 году составил 879 миллионов долларов, с тенденцией к росту. Казахстан экспортирует вьетнамским партнерам полуфабрикаты, цинк, свинец и медь, в то время как из Вьетнама импортируются бытовая техника и обработанные товары.

Жумангарин подчеркнул, что визит генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Казахстан откроет новые возможности для двустороннего сотрудничества. В частности, ожидается подписание ряда соглашений, направленных на развитие совместных проектов в авиационной отрасли, сельском хозяйстве и высоких технологиях.

Министр также отметил успешное сотрудничество с вьетнамской компанией Savico Group, которая приобрела казахстанскую авиакомпанию и рассматривает возможность инвестирования в инфраструктуру, включая аэропорты. Кроме того, компания Mereven Food, известная брендом Rolton, продолжает расширять производство в Казахстане, инвестируя порядка 90 миллионов долларов и создавая новые рабочие места.

Визит То Лама, запланированный на 5-7 мая, включает двусторонние переговоры и подписание важных документов, что, по мнению Жумангарина, станет важным шагом в укреплении казахстанско-вьетнамских отношений.

Стороны также рассматривают возможности для сотрудничества в области редкоземельных металлов, текстильной промышленности и производства полупроводников, что соответствует текущим экономическим тенденциям и потребностям обеих стран.

Жумангарин выразил уверенность, что активизация двустороннего сотрудничества принесет взаимную выгоду и поспособствует дальнейшему развитию экономических и культурных связей между Казахстаном и Вьетнамом.

Ранее мы писали о том, что Генсекретарь Центрального комитета Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Акорду. Президент РК Касым-Жомарт Токаев лично встретил высокого гостя в аэропорту столицы.