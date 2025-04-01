Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения одного из величайших композиторов Казахстана — Нургисы Тлендиева. Его имя навсегда останется в истории как символ казахской музыкальной культуры, а его произведения продолжают вдохновлять музыкантов и поклонников искусства по всему миру. О значимости Тлендиева и его роли в развитии казахской музыки BaigeNews.kz рассказали концертмейстер группы фаготов симфонического оркестра Асет Нельдыбаев и Расул Жармагамбетов - солист "Астана Опера", лауреат первой премии Междуародного конкурс-фестиваля имени Нургисы Тлендиева.

Музыканты отмечают: Нургиса Тлендиев был не только композитором, но и педагогом, дирижером, человеком, который своими произведениями прокладывал мост между традициями казахской народной музыки и современными музыкальными формами. Он стал примером для многих молодых музыкантов.

Как рассказал Асет Нельдыбаев, сам композитор оставил неизгладимый след в музыкальной среде Казахстана и был источником вдохновения для многих поколений, не только благодаря своему таланту, но и своей универсальности.

"Нургиса Тлендиев — это гений казахской музыки, который смог создать уникальное звучание, соединяя традиционные кюи с современными элементами оркестровой и симфонической музыки. Его мелодии по-настоящему живут в сердцах людей и остаются актуальными до сих пор", — говорит музыкант.

Он отмечает, казахский композитор был одним из тех, кто всегда чувствовал музыку на глубоком уровне и передавал эти эмоции через свои произведения. Асет Нельдыбаев вспоминает, как он сам впервые познакомился с музыкой Тлендиева и как она стала для него открытием.

"Когда я играл на флейте, а затем стал фаготистом, исполнение его кюев для меня было настоящим открытием, особенно "Ата-Толғауы". Это произведение уже стало международным символом казахской музыки. Когда я исполнил его в составе Казахского народного оркестра, я понял, как глубока и велика музыка Тлендиева", - делится воспоминаниями собеседник.

Он говорит, что музыка великого композитора часто становилась темой для исполнения не только на концертных площадках, но и на различных государственных мероприятиях, что подтверждает ее значимость и актуальность для культуры Казахстана.

О значении Тлендиева в музыкальном искусстве поделился своим мнением Расул Жармагамбетов.

"Нургиса Тлендиев — великая личность, выдающийся композитор казахского народа и Казахской ССР. Его наследие будет жить вечно, потому что его произведения, такие как, например, "Махамбет", с первых же нот пробуждают в душе каждого казаха глубокие патриотические чувства, любовь к Родине. Как исполнитель, а в большей степени как слушатель, я могу сказать, что его музыка проникает в самую душу. Практически все его произведения, созданные для народного оркестра, обладают невероятной эмоциональной силой. Одним из величайших его достижений стал Оркестр народных инструментов "Отырар сазы", с которым мне посчастливилось выступать неоднократно — как в Алматинской в филармонии, так и в Астане", - говорит он.

Вклад в Кино и Классику

Оба спикера отмечают, Тлендиев не ограничивался только симфонической музыкой и кюями. Он писал музыку для кино, и эта музыка стала частью культуры Казахстана. Такие фильмы, как "Меня зовут Кожа", "Қыз Жібек", "Алпамыс идет в школу", благодаря музыке автора обрели свою уникальную атмосферу, которая живет в памяти зрителей до сих пор. Эти произведения прониклись той самой искренностью и душевностью, которая отличала всю музыку композитора.

"Тлендиев был не просто композитором, а универсалом. Он мог работать как с кюями, так и создавать классические произведения, такие как опера "Алтын таулар" и кантата "Менің Қазақстаным". Его музыка вмещала в себя и народные традиции, и современный взгляд на музыку", — отмечает Асет Нельдыбаев.

Музыка, которая живет в сердцах

Сегодня, спустя сто лет, творчество Нургисы Тлендиева продолжает оставаться актуальным. Музыка, которую он создал, живет в сердцах людей, а его кюи и произведения вдохновляют не только музыкантов, но и простых слушателей.

"Его творчество — это не просто музыка, это живое свидетельство того, как культура может объединять и вдохновлять. Он стал неотъемлемой частью национальной идентичности Казахстана, и его музыка будет звучать вечно", - поделился музыкант.

Юбилей Нургисы Тлендиева — это день, когда мы не только вспоминаем великого композитора, но и подтверждаем, что его наследие продолжает жить. Его музыка всегда будет частью истории Казахстана, и будет вдохновлять будущие поколения на новые творческие поиски.