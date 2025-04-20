В Северо-Казахстанской области сотрудники МЧС отстояли село Обуховка от крупного природного пожара, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Возгорание сухой травы произошло на окраине населённого пункта. Из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду огонь стремительно распространялся и охватил территорию площадью 46 гектаров.

Пламя вплотную подошло к селу и успело перекинуться на хозяйственную постройку, принадлежащую одному из товариществ с ограниченной ответственностью, находящемуся на окраине. Однако благодаря слаженным и решительным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на жилые дома.

"Всего в ликвидации были задействованы 126 человек и 16 единиц техники. Для защиты села тракторами проводилась опашка, чтобы остановить продвижение огня. Оперативную координацию обеспечивал воздушный мониторинг — при помощи дронов спасатели отслеживали динамику пожара и оперативно направляли силы в нужные участки", — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что эвакуация населения не потребовалась, пострадавших нет, а угроза для села полностью устранена.