От клинической смерти спасли беременную женщину в Астане

В Городскую многопрофильную больницу №2 службой скорой помощи была доставлена беременная пациентка в крайне тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews. 30-летняя Анастасия была доставлена в шоковом состоянии после трех остановок сердца, вследствие тяжелого хронического заболевания на фоне беременности.



3 недели в отделении реанимации врачи боролись за жизнь пациентки, которая была подключена к аппарату ИВЛ. Уже через неделю с момента поступления Анастасия пришла в сознание, после реабилитации была переведена в отделение гинекологии. За месяц восстановления усердный труд всего медицинского персонала научил пациентку заново дышать, есть, ходить и говорить.

"Они спасли моего ребенка, буквально вытащили его с того света", – говорит мать Анастасии, выражая свою благодарность всему медицинскому персоналу больницы.

Заведующий отделением гинекологии Оразалы Абдраманов отметил, что пациентка на сегодняшний день чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.