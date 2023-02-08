open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • От казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путёвок в Турцию
arcs.travel Сегодня, 16:18
71
Сегодня, 16:18
71
Фото: arcs.travel

От казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путёвок в Турцию

До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путёвки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутёвок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.  

"Отметим, что желающие отменить туристическую путёвку, могут обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, туроператоры могут предложить другие опции, такие, как перенос дат отдыха, замена направлений, страны пребывания и др. 

Всего на сегодня на курортах Турции находятся 254 туриста из Казахстана

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Турция #путёвка #туристы
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
71
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх