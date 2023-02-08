От казахстанских туристов не поступало обращений об отмене путёвок в Турцию

Фото: arcs.travel

До настоящего времени со стороны казахстанских туристов, купивших путёвки в Турцию, обращений по поводу отмены или перебронирования турпутёвок в Комитет туризма при Минкультуры и спорта не поступало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Отметим, что желающие отменить туристическую путёвку, могут обратиться к туроператорам, которые должны сделать перерасчет с учетом сопутствующих комиссий и за вычетом уже понесенных расходов, оговоренных в договорах услуг", - говорится в сообщении.

Кроме того, туроператоры могут предложить другие опции, такие, как перенос дат отдыха, замена направлений, страны пребывания и др.

Всего на сегодня на курортах Турции находятся 254 туриста из Казахстана