От кавказских винных рогов до татарских подносов – как в Петропавловске отпразднуют Наурыз

Тематические юрты и торговые павильоны собирают на главной площади областного центра. В скором времени здесь развернется стилизованный этноаул, который предстанет перед горожанами в готовом виде уже к 22 марта. Так Петропавловск готовят к массовым народным гуляниям на Наурыз, сообщает BaigeNews.kz.

На площади устанавливают каркасы будующих юрт и торговых рядов. Пришедшее в регион долгожданное потепление ускоряет работу. Уже завтра здесь все будет готово к празднованию торжества весеннего обновления.

"Видите как работа кипит. Явно готовится что-то интересное. Конечно, с семьей придем на Наурыз. Мы всегда приходим. Это всегда интересно и ярко. Весне радуемся все вместе", - прокомментировала горожанка, проходя мимо мотнажных работ на площади.

Действительно, в этом году для празднования Наурыза для гостей и жителей города подготовили масштабную программу. Основной концепцией и является стилизованный этноаул. Горожанам продемонстрируют традиции и обычаи казахского народа от қандастар.

На площади пройдет демонстрация казахских национальных обрядов. Здесь же жителей будет обучать игре на национальных инструментах. Пройдет и показ национальной одежды в этническом стиле.

Рестораторы подготовят ярмарку национальных блюд, которая придётся по вкусу каждому гостю праздника. Для дегустации шедевров кухни будет установлена специальная площадка.

Готовится и выставка ремесленников. Мастера представят свои работы декоративно-прикладного искусства, выполненные в разных техниках: художественная ковка, деревообработка, лоскутное шитье, художественная обработка кожи, фьюзинг. Жителей порадуют и ювелирными украшениями.

"Развернется восточный базар с размещением свыше 30 торговых лавок. Будет организована продажа горячего плова, фруктов, овощей и мёда. Представится и выставка образцов национальной посуды разных народов. Это русский самовар, украинские глиняные кувшины, восточные пиалы, кавказские винные роги, татарские подносы. Развлекательную программу продолжит дефиле национальных костюмов, конкурс красоты и таланта для женщин. В местах проведения мероприятий состоятся мастер-классы по обучению детей изобразительному искусству, бисероплетению, лепке. Будут размещены интерактивные, тематические зоны отдыха для молодёжи и семейных пар. Для любителей спортивных состязаний пройдут национальные игры "Кой котеру", перетягивание каната, тоғыз кумалак, "Асык ату" и многое другое", - уточнил и.о. руководителя управления культуры Санат Аубакиров.

На главной сцене Петропавловска развернут театрализованное представление "Қош келдің, әз Наурыз!". Здесь будет по-настоящему красочно: хореографическая композиция с участием более 120 участников из танцевальных коллективов удивит горожан. Также с гостями праздника проведут живой интерактив: проведут массовый флэшмоб с исполнением национального танца "Кара жорга".