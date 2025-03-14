От имени Главы государства для участников Национального курултая дан ауызашар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев назвал добрым знаком совпадение священного месяца Рамазан и Көрісу күні.

"Хочу поздравить всех со священным месяцем Рамазан и с Көрісу күні, символизирующим начало Наурыз мейрамы! Совпадение этих знаменательных для нашего народа событий можно считать добрым знаком. Отрадно, что сегодня мы все собрались на земле Кокшетау для участия в очередном заседании Национального курултая. Повестка мероприятия выдалась весьма насыщенной. В ходе обсуждения актуальных проблем, волнующих наше общество, был высказан ряд ценных предложений", - сказал президент.

Глава государства отметил, что члены Курултая демонстрируют подлинно неравнодушное отношение к судьбе страны.

"Уверен, что итоги сегодняшнего Курултая послужат на благо Казахстана. Только сплочённая нация способна объединить усилия во имя решения общегосударственных задач. Вы служите достойным примером гражданской ответственности. Искренне признателен вам за это!" - отметил он.

Президент подчеркнул, что священный месяц Рамазан призывает нас к благим делам.

"Священный месяц Рамазан, который называют "султаном всех месяцев", призывает нас к благим делам, заботе о ближних и духовному совершенствованию. Все это способствует укреплению нашего единства и солидарности. Мы как передовая нация должны последовательно идти по пути прогресса. В нынешнем турбулентном мире сплоченность народа приобретает первостепенное значение. Нам нужно сохранять спокойствие, проявлять мудрость и уверенность!" - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль Национального курултая в обновлении общества.

"Важно доносить до людей принципы государственной политики. Мы должны быть примером для всех. Следует продвигать талантливых и способных граждан, прежде всего, из числа молодёжи. Общими усилиями мы уже осуществили глубокие преобразования. Кардинально обновлена политическая система Казахстана. Воплощаются в жизнь конкретные меры, направленные на реализацию нового экономического курса. Сегодня масштабные реформы уже дают свои плоды. Хочу отметить особую роль Национального курултая в обновлении общества. Ваши инициативы способствуют своевременному решению многих проблем, и работа в этом направлении будет продолжена", - заверил президент.

По словам главы государства, главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого.

"В своем интервью газете "Ана тілі" я определил ряд новых задач на ближайшую перспективу. Главная цель – строительство Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех и каждого. Эта задача по силам ответственным гражданам. Ведь именно ответственный гражданин – Адал азамат – живёт по принципам, которые неразрывно связаны с гуманистическими идеями ислама. Ислам – неотъемлемая часть мировоззрения и образа жизни казахского народа. Эта религия глубоко переплетена с обычаями и традициями наших предков. Эти две важнейшие ценности – вера и традиции – являются незыблемой основой нашей национальной идентичности".

Президент призвал молодёжь стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность.

"Традиционный ислам – это религия милосердия и созидания, которой чуждо невежество. Вера нашего народа, передаваемая из поколения в поколение, покоится на непоколебимых моральных ценностях, от которых мы никогда не отступим. Нам следует отличать истину от лжи, добро от зла.

Особенно важно, чтобы молодые люди были открытыми и образованными, следовали по пути познания. Старшему поколению отводится особая миссия – наставлять молодежь на верный путь, воспитывать подрастающее поколение в духе общечеловеческих ценностей. Важно стремиться к инновациям, сохраняя при этом национальную идентичность. Только так мы станем нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. И наша религия, и наши многовековые традиции возводят в число добродетелей эти качества", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры.

"Ислам – религия чистоты. Подлинно цивилизованной может стать только та страна, в которой чистоплотность является неотъемлемой частью культуры. С прошлого года в стране проходит акция "Таза Қазақстан", которая получила широкую поддержку населения и превратилась в общенациональный проект. Особенно активно в ней участвовала молодёжь, в том числе и волонтёры. Члены Национального курултая также внесли свою лепту в это важное дело.

Я не раз говорил о том, что "Таза Қазақстан" – это не просто акция, содержание которой ограничивается уборкой улиц и дворов. Это начинание способно повлиять на нашу национальную идентичность и преобразить облик всей страны. Хочу подчеркнуть, что одной из характеристик Таза Қазақстан является чистота сознания и души. Духовная чистота – важнейший фактор, определяющий качество нации. Иными словами, и наша традиционная религия призвана положительно повлиять на формирование нового качества нации", - сказал президент.

По его словам, единство народа – залог стабильности и спокойствия государства.