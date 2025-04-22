Во время визита казахстанской делегации в Кабул заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин передал афганской стороне вторую часть гуманитарной помощи от народа Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

На этот раз — медикаменты, необходимые для поддержки системы здравоохранения Афганистана.

На встрече с заместителем Премьер-министра Афганистана Абдулом Гани Барадаром Жумангарин подчеркнул, что Казахстан остается крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи для Афганистана в Центральной Азии. С 2021 года республика направила туда десятки тысяч тонн продовольствия, муки, лекарств и предметов первой необходимости.

Наряду с гуманитарной миссией, стороны обсудили экономическое взаимодействие. В 2023 году Казахстан и Афганистан подписали дорожную карту по увеличению взаимного товарооборота до 3 млрд долларов США. Казахстан заинтересован в расширении экспорта продуктов питания и техники, а также в импорте ранних афганских овощей.

Одним из ключевых направлений сотрудничества стала геологоразведка. Казахстанские специалисты уже начали работу в провинции Нуристан, где отобрали 130 кг проб руды с потенциальных месторождений бериллия, свинца и цинка. Образцы направлены в казахстанские лаборатории, после чего планируются дальнейшие переговоры по разработке недр.

Для активизации торговых связей Жумангарин предложил открыть торговый дом Казахстана в Кабуле. В ответ афганская сторона выразила желание открыть аналогичное представительство в Казахстане. Также обсуждалась возможность поставки казахстанских автобусов производства ТОО "QazTehna".

На встрече с министром связи и информационных технологий Афганистана Наджибуллой Хаккани обсуждалось участие казахстанских компаний в строительстве телекоммуникационной инфраструктуры, включая прокладку оптического кабеля вдоль новой железной дороги Торгунди — Герат.

Таким образом, визит стал важным шагом в укреплении как гуманитарных, так и экономических связей между двумя странами. Казахстан демонстрирует готовность не только помогать, но и инвестировать в будущее Афганистана.