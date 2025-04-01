Жителя Жезказгана осудили за угон автомобиля Mitsubishi Montero, с которым он ранее работал в гараже, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент, произошедший 6 августа 2024 года, привел к крупному материальному ущербу, и теперь мужчине предстоит не только отбывать наказание, но и компенсировать ущерб владельцу автомобиля.

Как стало известно, подсудимый, занимаясь ремонтом машины в гараже на улице Белинского, решил воспользоваться автомобилем без разрешения. Он сел за руль и поехал за своей гражданской супругой в больницу. Понимая, что не имеет права на управление транспортом, он все же допустил нарушение, которое в итоге завершилось аварией.

В результате ДТП потерпевшая понесла убытки в размере 4,5 миллиона тенге. Суд признал мужчину виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, что привело к крупному ущербу. Прокурор запросил для подсудимого наказание в виде 5 лет лишения свободы. Мужчина признал свою вину, выразил раскаяние, и в ходе разбирательства его виновность была доказана.

В итоге Жезказганский городской суд вынес приговор: виновный приговорен к 5 годам тюремного заключения, а также обязан возместить ущерб потерпевшей. При этом приговор пока не вступил в законную силу.

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