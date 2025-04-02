В истории Великой Отечественной войны немало личностей, чьи судьбы стали примером мужества, самоотверженности и силы духа. Одним из таких героев является Танирберген Толганбаев – ветеран, чья жизнь, прошедшая через тяжелые испытания голода и войны, впоследствии стала свидетельством неугасимой любви к родине и приверженности идеалам мира и справедливости. В мае этого года ветерану исполнится уже 102 года, но он до сих пор в подробностях помнит то, что пришлось пережить в жизни. В преддверии 80-летнего юбилея Победы, корреспондент BaigeNews.kz встретился с ветераном и его семьей.

Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в селе Кокжазык Аксуского района Талды-Курганской области, в семье простых, но трудолюбивых людей, для которых традиции, культура и глубокое чувство общности играли важную роль.

Сейчас ветеран вместе со своей семьей – детьми и внуками - проживает в Илийском районе Алматинской области, поселке Отеген батыр. У него большая семья – дети, 12 внуков, 16 правнуков и одна правнучка.

Когда начались военные действия, он не мог оставаться в стороне. Призыв в армию стал для него не только долгом перед Родиной, но и возможностью доказать, что идеалы чести и свободы живы в каждом человеке.

В 1942 году 19-летний Танирберген попал на службу в Армянскую ССР, граничащую с Турцией. Оттуда в годы войны исходила потенциальная угроза нападения и постоянно наблюдались точечные нарушения рубежей. Надо было удерживать позиции – это дело нелегкое и ответственное.

"В 1942 году из Казахстана в Лепсы всех собирали. А на поезд нельзя было опоздать, иначе - трибунал. Мама поехала меня провожать. Мы взяли у председателя соседнего колхоза верблюда и на нем всю ночь ехали, приехали под утро, успели. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала", - вспоминает трогательные моменты фронтовик.

Их привезли в учебный центр и три месяца готовили как снайперов. Под Сталинградом начались тяжелые бои, и по приказу Жукова молодых ребят распределили на границы. Танирберген попал в Армянскую ССР, где было много русских, украинцев, грузинов и всего два казаха. И там уроженец Казахской ССР научился русскому языку. Семь лет он прослужил в Ереванском погранотряде, поднявшись по службе до заместителя командира отделения, в звании сержанта. Есть в его послужном списке и участие в жесточайших сражениях за Днепр. Кавказ стал для молодого Танирбергена школой жизни. Здесь он приобретал навыки, закалял характер, терял друзей.

"В то время с оружием было трудно - одна винтовка приходилась на двух солдат. Только в 1943 году пришли автоматы. Наш участок погранзоны тоже был опасен, не меньше, чем фронт. Мы сражались в боях по несколько суток, хоронили сослуживцев и друзей", - вспоминает фронтовик.

Он всегда с собой теплотой вспоминает командира отделения – сержанта Якушева. Когда они обходили границу, со стороны Турции начали стрелять и Якушева убили. Тело его пролежало два дня, так как шли бои.

"Потом один из солдат обвязал себя веревкой, спустился в реку и достал труп, мы похоронили его на границе, позже сержанту Якушеву там поставили обелиск", - вспоминает Танирберген Толганбаев.

За все годы войны фронтовик получил лишь ранение в плечо. Он не знает, можно ли это назвать везением, скорее судьбой. Известие о победе было для солдат весьма неожиданным.

"10 мая полковник взвода объявил победу в Великой Отечественной войне. И село, в котором мы располагались, устроило настоящий праздник: принесли нам виноград, лепешки, вино. Нам казалось это сказкой", - с улыбкой вспоминает Танирберген Толганбаев.

В 1949-м Танирберген мобилизовался. Несмотря на то, что ему предложили поехать в Москву учится военному делу, он вернулся на Родину, потому что там его мать в Кокжазыке осталась совсем одна. Все село радовалось, когда сержант с победой вернулся домой. А он навсегда запомнил, как мама бежала к нему на встречу в порванной юбке, от этого зрелища на глазах его навернулись слезы. Он понимал, как женщинам было нелегко в годы войны.

Пока его не было, мать сдала комнату молодой девушке – учительнице Дамеле Альпеисовой, которая и стала его супругой, единственной на всю жизнь. Присматривались они друг к другу не долго, и уже через полгода поженились. За прожитые годы они воспитали шестерых детей: троих дочерей и троих сыновей.

"Вообще нас должно было быть семеро детей. Первый родился мальчик – Серикжан, но он умер в годовалом возрасте. В 1951 году родилась Саулежан, в 1954-м – Канатжан, в 1956-м – Бауыржан, в 1958 году родился Берикжан, потом сестра Бакытжан, и самая младшая я. Папа никогда не рассказывал нам про войну, как-то умалчивал, может потому что пограничником был, и нельзя было рассекречивать многие факты. Только в возрасте 85 лет он начал рассказывать, как и где он служил", - рассказывает его дочь Маржан.

После возвращения с Кавказа Танирберген посвятил себя службе в органах. Был оперативным работником Аксуского РОВД, начальником РОВД Жамбылского района, работал на разных ответственных должностях в прокуратуре Илийского района. Вся его жизнь связана с борьбой с преступностью. Честности по отношению к людям и требовательности к себе Танирберген учил и своих детей. Двое пошли по его стопам. Сын Канатжан – майор милиции в отставке, дочь Маржан ушла на пенсию в звании подполковника.

На следующий день же после возвращения в село, Танирберген пришел в военкомат, где ему предложили работу судебного исполнителя, и он согласился. Но там все сложилось не сразу – судья кинул ему кипу бумаг и поручил в них разобраться, Танирберген отказался, развернулся и ушел. Проработал он там всего полгода, после ему предложили работу в милиции.

"Работая в милиции, отец раскрывал сложные дела. В детективах отца президента Касым-Жомарта Токаева – Кемеля одним из главных героев книги стал мой папа - оперуполномоченный уголовного розыска. Там описывается реальная история, которую раскрыл папа, только приступив к работе. В селе угнали табун лошадей, и он в одиночку без пистолета пошел их искать. Причем конских следов нигде не было, их замели, но где-то за барханами виднелся цыганский табор, а рядом стояли лошади с замотанными в тряпки копытами. Папа ничего не боялся, подошел к ним представился и сказал, что они угнали лошадей. Несмотря на то, что цыгане в краже не признались, лошадей вернули, а папе выписали первую премию. На эти деньги он купил целый кусок ткани для своей мамы, ей сшили камзол, пальто и юбку", - рассказывает младшая дочь фронтовика полковник полиции в отставке Маржан Толганбаева.

В 1960-м году в Аксуском районе со сберкассы украли 100 000 рублей, Танирберген снова раскрыл преступление, на банду преступников. Деньги вернули, и он получил премию 50 000 рублей, как раз в это время у них с Данилей родилась старшая дочь, которую в честь этого события назвали мужским именем - Бахытжан.

После этой истории ему предложили получить высшее образование, чтобы дальше продвигаться по карьерной лестнице. Сначала он окончил Алматинскую школу милиции, потом юридический факультет КазГУ имени Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби). Уже дипломированному специалисту предложили должность заместителя начальника оперативной части. После его перевели в Алматинскую область, село Узынагаш, и даже выдали комнату в пожарной части. Целый год семья из восьми человек ютилось в этой комнате, пока Танирбергену не выдали дом. В 1966 году он стал начальником Жамбылского РОВД Алматинского облисполкома.

"Папа много работал, мы его практически не видели. Он уходил на работу в 7 утра и приходил в три-четыре часа ночи, спал несколько часов и снова шел на работу. Он человек справедливый, честный, смотрящий далеко в будущее. Всех, кто приходил на работу в часть сержантами, папа отправлял учиться. Под его руководством многие из них получили погоны и путевку в светлое будущее. Например, Симачев Василий Васильевич получил лейтенантские погоны из рук моего отца. Сейчас он генерал-лейтенант полиции, его называют отцом казахстанского уголовного розыска", - рассказывает Маржан Толганбаева.

Когда по выслуге лет вышел на пенсию, переехал в Илийский район и с 1975 года работал замес­тителем прокурора. А с 1978 года стал прокурором района. В 1980-м его попросили освободить должность прокурора для нового человека, и он официально вышел на пенсию. Но сидеть без дела не мог, здоровье еще позволяло работать, поэтому устроился на работу юрист-консультантом в Алматинский сахарный завод, которому, благодаря своему профессионализму, вернул миллионы украденных денег.

Толганбаев Танирберген прошел службу в органах внутренних дел от рядового до начальника Джамбульского РОВД Управления внутренних дел Алма-Атинского облисполкома. Ушел в отставку в звании полковника милиции.

Выйдя на пенсию, все свое время он посвящал семье: детям, внукам и работе на даче. В 75-летнем возрасте сам ездил с пяти-шестилетними внуками на дачу, капал огород, поливал, выращивал овощи.

Интересных историй в жизни ветерана войны, сотрудника милиции и прокурора Танирбергена было много. Некоторые из них он описывает в своей книге, которая пока еще не вышла в свет, но начало уже положено.

По словам его дочери Маржан, в 90 лет она научила отца пользоваться компьютером, он освоил нужные программы, начал писать автобиографию, в которую вошли самые важные и запоминающиеся моменты в жизни. Свои записи он вел лет до 95, пока не подводило зрение. Теперь автобиографию отца мечтает дописать и выпустить в свет его младшая дочь Маржан. О воспоминаниях из его нелегкой, но красивой жизни она знает больше всех.

Танирберген Толганбаев имеет множество боевых и ведомственных наград, юбилейные медали участника Великой Отечественной войны. Аксакалу присвоено специальное звание "Почетный ветеран МВД РК". Он также является почетным гражданином сразу трех районов: Жамбылского, Аксуйского и Илийского. Руководство и сотрудники Департамента полиции Илийского района каждый год по традиции поздравляют его с великим праздником.

"Умение найти выход из сложных жизненных ситуаций, стойкость перед лицом невзгод сделали папу примером для многих, для нас – детей в первую очередь. Папа всегда оставался верен своим принципам, и это вдохновляло других на добрые дела. Я горжусь своим отцом", - говорит Маржан.

Танирберген Толганбаев, как и многие его современники, внес неоценимый вклад в формирование национального самосознания. Его жизнь стала живым доказательством того, что даже в самые тяжелые моменты истории можно сохранить человеческое лицо, любовь к Родине и желание жить во имя будущего поколения. Его жизненный путь, начиная с ранних лет, наполненных мечтами о светлом будущем, и заканчивая героическим участием в Великой Отечественной войне, до активной гражданской позиции в послевоенное время, свидетельствует о том, что дух Победы живет в каждом, кто готов отдать себя идеалам мира и справедливости.

Фото: из личного архива семьи Толганбаевых.