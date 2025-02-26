В Астане вынесен приговор по громкому делу, связанному с финансовыми пирамидами "Жулдызай" и "Аяулым", организованными группой подозреваемых, передаёт BaigeNews.kz. Расследование было проведено Департаментом Агентства финансового мониторинга по городу Астана.

Как выяснилось, подозреваемые, скрывая истинные цели, позиционировали себя как успешные предприниматели в социальных сетях и предлагали гражданам заманчивую схему быстрого заработка через участие в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась с 1 миллиона тенге, а обещанная прибыль составляла более 90% за 40 дней. Однако истинная суть проекта скрывалась за обычной финансовой пирамидой, где вкладчики получали 10% от своих вложений за каждого нового участника.

В результате аферы в финансовую пирамиду было вовлечено 60 человек, а общий ущерб составил свыше 490 миллионов тенге.

Однако, что ещё более усугубило ситуацию, одна из подозреваемых, используя средства вкладчиков, приобрела элитную квартиру в одном из престижных жилых комплексов столицы стоимостью 69,5 миллионов тенге, зарегистрировав её на свою свекровь. Узнав о начале расследования, подозреваемая попыталась скрыть имущество, переписав недвижимость на третье лицо. Но следствию удалось доказать фиктивность сделки, и на квартиру был наложен арест по решению суда.

В ходе расследования подозреваемыми был возмещён ущерб в размере 72 миллионов тенге.

В итоге, суд признал организаторов финансовой пирамиды виновными по статье 217 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (создание и руководство финансовой пирамидой), а одну из подозреваемых также признали виновной по статье 218 части 1 Уголовного кодекса (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.

К слову, все активы, приобретённые на средства, добытые преступным путем, в том числе квартира и парковочное место, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.