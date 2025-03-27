Родственники и знакомые осужденных продолжают предпринимать попытки передачи запрещенных предметов в исправительные учреждения Казахстана. С начала 2025 года сотрудники уголовно-исполнительной системы (УИС) выявили множество изощренных способов доставки контрабанды, передаёт BaigeNews.kz.

За три месяца текущего года в местах лишения свободы было изъято:

136 мобильных телефонов

7,6 кг наркотиков

40,6 литра алкоголя

393,5 тыс. тенге наличными

Для проноса запрещенного используют неожиданные способы. Недавно в одной из колоний Астаны у женщины, прибывшей на свидание к мужу, обнаружили 200 граммов наркотиков, спрятанных в нижнем белье. Запрещенное вещество было упаковано в презерватив и находилось внутри тела женщины, для его извлечения потребовалась помощь медиков.

Но не только родственники участвуют в контрабанде. В поле зрения УИС попадают адвокаты, общественные защитники и даже неизвестные, использующие беспилотники. В Атырау зафиксированы два случая доставки запрещенных предметов с помощью дронов.

Для борьбы с незаконными передачами на территории колоний и прилегающих к ним зонах развернута система сплошного видеонаблюдения. Камеры позволяют оперативно выявлять правонарушения, пресекать перебросы предметов через заборы и фиксировать факты контрабанды.

Всего за три месяца 2025 года за попытку передачи запрещенного в колонии задержаны 79 человек. Из них 31 привлечен к административной ответственности, а 11 стали фигурантами уголовных дел.