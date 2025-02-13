Алина Соловьева – учитель биологии с 35-летним стажем, автор 14 учебников и Герой Труда Казахстана. Ее методики помогли десяткам учеников стать победителями республиканских и международных олимпиад, а ее книги легли в основу обучения тысяч школьников. Сегодня педагог продолжает развивать образование. В беседе с корреспондентом BaigeNews.kz она рассказала, почему выбрала путь учителя, что считает главным в воспитании и как ей удается раскрывать потенциал детей.

После окончания школы Алина Соловьева выбирала между журналистикой и преподаванием. Оба этих направления, по ее мнению, помогают людям. Но именно в учительской деятельности она увидела возможность быть ближе к тем, кому может принести пользу.

"Журналисты своим влиянием могут помочь большой массе людей. Учитель такой массы охватить не может, но зато он находится рядом с теми, кому приносит пользу каждый день", - говорит она.

За годы работы Соловьева наблюдала за эволюцией преподавания биологии. Когда она только начинала, основными инструментами обучения были доска и мел. Сегодня технологии открыли перед учениками двери в удивительный мир науки.

"Сейчас у нас есть интерактивные доски, компьютерные классы, искусственный интеллект. Например, можно показать детям череп: сначала он цельный, затем отдельные кости окрашиваются в разные цвета, разъезжаются, демонстрируя структуру. Видно даже такие детали, как решетчатая кость и "турецкое седло". Потом кости снова собираются, и перед глазами обычный череп. Это вещи, которые еще недавно казались невозможными", - рассказывает она.

Но не все изменения Алина Соловьева воспринимает положительно. Современная образовательная программа по ее предмету, считает она, оторвана от жизни, а дети меньше взаимодействуют с реальным миром.

"Раньше биология была привязана к реальности: мы работали с гербариями, микропрепаратами, изучали живые организмы. Теперь лабораторные работы стали биохимическими, дети видят только теоретические модели. Они перестали замечать жизнь вокруг. Называешь растение - никто не знает. "Ну как, вы же мимо ходите?", - говорю им. Они в ответ: "А мы не ходим, а мы ездим". И даже когда они ходят по улицам, они не рассматривают живое вокруг себя. Это минус", - отмечает педагог.

Пять категорий учеников

Всех детей, с которыми ей довелось работать, Соловьева условно делит на пять категорий.

Первая категория – олимпиадники. Это те, кто готовится и участвует в олимпиадах, побеждает или не побеждает, но неизменно вкладывает много сил в учебу. С этими детьми она проводила и продолжает проводить больше всего времени.

Вторая категория – те, кто выбирает биологию в качестве предмета для сдачи ЕНТ. Она готовит их в меру своих возможностей, уделяя им меньше времени, чем олимпиадникам, но больше, чем остальным ученикам.

Третья категория – дети, у которых она является классным руководителем. В этой роли биология отходит на второй план, а на первый выходят постоянное общение, поддержка и воспитательная работа. Даже после окончания школы эти дети остаются частью ее жизни, а теплые отношения сохраняются на долгие годы.

Четвертая категория – ученики, для которых биология – просто школьный предмет. Они посещают уроки без особого энтузиазма, но, как правило, довольны тем, что она есть в их жизни.

Наконец, пятая категория – те, кому не нужна ни учеба, ни биология, ни Алина Соловьева со своими требованиями. Это дети, с которыми у нее чаще всего возникают конфликты.

Реакция на награду

Когда Алина Робертовна узнала, что ее кандидатуру планируют представить к государственной награде "Қазақстанның Еңбек Ері", она была против этого.

"Говорю, нет, вы абсолютно не правы. Меня нельзя к этой награде представлять. Здесь написано: повлияли на экономическое или социально-культурное развитие страны. Всей страны! Это сильно сказано. Я всю жизнь проработала только в одной школе", - вспоминает учитель свои слова, сказанные в кабинете акима города.

На что аким напомнил, что у Алины Робертовны – 16 республиканских призеров олимпиад, 4 международных победителя, 20 учебных пособий, по которым учится вся страна. Именно этот ее вклад достоин государственной награды.

Со временем Алина Соловьева осознала, что эта награда – не только личное признание, но и возможность вдохновлять других. После получения звания она стала внимательнее к своим поступкам, старается не допускать ошибок, которые могут бросить тень на это звание. Стала активнее ее деятельность в партии "Аманат", в которой она состоит с 2014 года.

Кроме того, она начала больше времени уделять общественной работе: посещает учебные заведения Шымкента, встречается с преподавателями и студентами, рассказывает о важности образования и патриотизма.

Неизменным осталось одно – Алина Соловьева верна своим принципам – всегда быть полезной там, где это возможно. Деньги никогда не были для нее важны, а помощь людям – естественная часть жизни. Она старается поддержать тех, кто к ней обращается, будь то работа над учебниками, помощь детям или коллективу. Уже более десяти лет она является председателем профсоюзного комитета школы и старается быть полезной коллегам.

Секреты профессии педагога

Помимо общих знаний, Соловьева старается привить детям важные жизненные навыки: основы гигиены и первой помощи.

"Гигиена – это не про чистоту. Это про сохранение здоровья. Я учу детей, как беречь зрение, заботиться о позвоночнике. Я пытаюсь до каждого ребенка донести, как возникают болезни, какие причины приводят к тем или иным плохим последствиям, как оказывать первую помощь. Хотя сейчас по современной программе это почти исключено. Однажды мои ученики, уже студенты, помогли своим одногруппникам справиться с проблемами по здоровью. Их спрашивали: "У тебя мама врач?". А они отвечали: "Нет, я просто хорошо учил биологию в школе", - улыбаясь, рассказывает она.

В работе с учениками она убеждена: если дети вовлекаются, процесс становится общим – они мотивируют друг друга. Главное – идти до конца, даже если результат окажется не таким, как ожидалось. Вложенные усилия никогда не бывают напрасны, и рано или поздно дают свои плоды.

На вопрос, как ей удается из простых учеников делать призеров международных олимпиад, Соловьева отвечает, что ей просто везет с учениками.

"Понимаете, это чистое везение. Попадаются ребята, которые действительно тянут эту нагрузку, где-то я уже за ними бегу, что там говорить, они уже вперед меня убежали, а я как старый тренер там где-то за ними ковыляю. Такие дети штучные, просто они мне попадаются. Ну не знаю, Всевышний так решил и все", - говорит педагог.

Она уверена: главное в профессии педагога – делать детей счастливее, помогать им становиться увереннее и лучше. Неважно, классный руководитель ты или учитель-предметник, важно, чтобы твое присутствие в жизни учеников приносило им пользу.